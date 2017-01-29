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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی خبر داد؛

کلنگ زنی و افتتاح ۲۹۲ پروژه توزیع برق استان مرکزی در دهه فجر

کلنگ زنی و افتتاح ۲۹۲ پروژه توزیع برق استان مرکزی در دهه فجر

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۲۹۲پروژه توزیع برق با اعتبار ۴۳۰میلیارد ریال، همزمان با دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توزیع برق استان مرکزی، محمد الله داد اظهار داشت: ۱۱۹ پروژه توزیع برق در اراک، ۱۶ پروژه در کمیجان، ۳۰پروژه در تفرش، ۱۵ پروژه در آشتیان، ۱۵پروژه در فراهان، هفت پروژه در ساوه، هشت پروژه در غرق آباد، ۲۵پروژه در زرندیه، ۲۴پروژه در خمین، شش پروژه در محلات، ۱۰ پروژه در دلیجان، ۱۰ پروژه در شازند و پنج پروژه در خنداب کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

وی بابیان اینکه عملیات اجرایی طرح جهادی ۶۵۰کیلومتر شبکه های فرسوده برق در کل استان طی دهه فجر آغاز می شود، افزود: همچنین شبکه های برق  بهینه شده به میزان ۵۰۰کیلومتر همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: تامین برق ۱۱هزار  متقاضی شهری و روستایی، اصلاح و تامین روشنایی معابر شهری و روستایی با ۲۰ هزاردستگاه چراغ آماده بهره برداری، احداث کانال فیدرهای خروجی پست ۶۳ کیلوولت اراک، احداث شبکه فشار متوسط برای تامین برق شهر جدید امیرکبیر و شهرک خودرو، اصلاح فاز اول تاسیسات بازار تاریخی اراک، کابلی کردن شبکه فشار متوسط تقاطع غیرهمسطح شهید احمدی اراک، احداث نیروگاه هیبریدی امامزاده باب المراد و تکیه شازند و تامین برق روستای تیمور خان شازند از جمله طرح‌های قابل افتتاح و یا کلنگ زنی شرکت توزیع برق استان در دهه فجر است.

کد مطلب 3890907

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