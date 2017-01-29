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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

۶۰ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

۶۰ کلاس درس در قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از بهره برداری ۶۰ کلاس درس در دهه فجر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش قزوین، سالار قاسمی با اشاره به فرارسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: با فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر بالغ بر ۶۰ کلاس درس در استان احداث شده است که به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ۶۰ کلاس درس در قالب ۸ واحد آموزشی در استان احداث شده است که در بخش های مختلف شهری و روستایی در ایام سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور مسئولین و مردم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: در احداث ۸ مدرسه بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال هزینه شده است که ۳ پروژه با اعتبار دولتی و ۵ پروژه با مشارکت بخش خصوصی و دولتی احداث شده است.

قاسمی تصریح کرد: از این تعداد واحد آموزشی، ۳ مدرسه در بویین زهرا، ۲ مدرسه در البرز و ۳ مدرسه در قزوین ساخته شده است.

کد مطلب 3890909

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