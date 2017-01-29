به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فوزی العلوی، پژوهشگر تونسی و رئیس پژوهشکده مسارات، در حاشیه برگزاری نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در گفت‌وگو با خبرنگار اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: در شرایط حساس کنونی گفت‌وگوهای فرهنگی میان ایران و جهان عرب در راستای مواجهه با توطئه‎ها علیه جهان اسلام ضرورت دارد. گفتگو به طور عام و از وجوه دینی، تمدنی و انسانی مسئله‎ای بسیار مثبت، مطلوب و ضروری است. در وضعیتی که شاهد ایجاد اختلافات کوچک بین جهان عرب و ایران هستیم، گفتگوها امری لازم است و روابط را به شیوه طبیعی خود باز می‎گرداند. نباید فراموش کنیم که ایران و جهان عرب باید روابط عادی و طبیعی دوجانبه داشته باشند و این مسئله در شرایط کنونی لازم است.

وی افزود: حضور نخبگان، فرهیختگان و متفکران در این کنفرانس نتایج مثبت بسیاری دارد و اگر با تصمیمات عملی و ایجاد ساز و کارهایی برای اجرایی شدن توافقات همراه شود به اقدامی راهبردی در راستای مواجهه با چالش‎های منطقه‎ای تبدیل خواهد شد.

پژوهشگر تونسی با اشاره به تحولات خطرناک پیش روی جهان اسلام، افزود: با توجه به چالش‎های کنونی باید در کنفرانس‎های این چنینی در پی یافتن راه حل بحران‎ها باشیم و برخی مسائل فراموش شده را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم. همچنین باید تلاش کنیم که دایره این گفت‌وگوها تنها به کشورهای عرب و ایران منحصر نشود و در سطح بین ملت‎ها نیز صورت گیرد.

وی در ارتباط با تاثیر بیداری اسلامی در منطقه، بیان داشت: بیداری اسلامی از سوی گروه‌های مقاومتی و جنبش‎هایی که نماینده مطالبات ملت‎ها هستند آغاز شده و همچنان در راستای دفاع از مسائل مهم امت اسلامی ادامه دارد.

رئیس پژوهشکده مسارات در ادامه افزود: ما به رهبران اسلامی از شیعه گرفته تا اهل سنت در ایران و جهان عرب دل بسته‎ایم تا بیداری اسلامی بر اساس حقیقت و واقعیت اصول اسلامی رو به جلو پیش رود.

وی در ارتباط با سرنوشت گروه‌های تروریستی تکفیری در منطقه، افزود: این تفکرات مبتنی بر تروریسم آینده‎ای در منطقه ندارند، چون از انسانیت برنیامده‎اند و هیچ ارتباط با واقعیت اسلام و مسلمانان ندارند. تروریست‎ها در منطقه تفکراتی افراطی دارند و دستاویز استعمارگران، سرویس‌‎های اطلاعاتی غربی و دستگاه‎های ضداسلامی هستند که همواره برای ایجاد فتنه و تفرقه میان امت اسلامی تلاش می‎کنند.

فوزی العلوی در پایان تاکید کرد: گروههای تکفیری در راستای اهداف دشمنان امت اسلامی به ویژه قدرت‌های استکباری، صهیونیسم و استعمارگران عمل می‎کنند.

بنابر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، روز شنبه 2 بهمن ماه با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب، منوچهر متکی، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) افتتاح شد.

در این اجلاس 85 اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور داشتند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی، گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوی‌های فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاه‌های خود پرداختند.