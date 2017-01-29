به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فوزی العلوی، پژوهشگر تونسی و رئیس پژوهشکده مسارات، در حاشیه برگزاری نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در گفتوگو با خبرنگار ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: در شرایط حساس کنونی گفتوگوهای فرهنگی میان ایران و جهان عرب در راستای مواجهه با توطئهها علیه جهان اسلام ضرورت دارد. گفتگو به طور عام و از وجوه دینی، تمدنی و انسانی مسئلهای بسیار مثبت، مطلوب و ضروری است. در وضعیتی که شاهد ایجاد اختلافات کوچک بین جهان عرب و ایران هستیم، گفتگوها امری لازم است و روابط را به شیوه طبیعی خود باز میگرداند. نباید فراموش کنیم که ایران و جهان عرب باید روابط عادی و طبیعی دوجانبه داشته باشند و این مسئله در شرایط کنونی لازم است.
وی افزود: حضور نخبگان، فرهیختگان و متفکران در این کنفرانس نتایج مثبت بسیاری دارد و اگر با تصمیمات عملی و ایجاد ساز و کارهایی برای اجرایی شدن توافقات همراه شود به اقدامی راهبردی در راستای مواجهه با چالشهای منطقهای تبدیل خواهد شد.
پژوهشگر تونسی با اشاره به تحولات خطرناک پیش روی جهان اسلام، افزود: با توجه به چالشهای کنونی باید در کنفرانسهای این چنینی در پی یافتن راه حل بحرانها باشیم و برخی مسائل فراموش شده را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم. همچنین باید تلاش کنیم که دایره این گفتوگوها تنها به کشورهای عرب و ایران منحصر نشود و در سطح بین ملتها نیز صورت گیرد.
وی در ارتباط با تاثیر بیداری اسلامی در منطقه، بیان داشت: بیداری اسلامی از سوی گروههای مقاومتی و جنبشهایی که نماینده مطالبات ملتها هستند آغاز شده و همچنان در راستای دفاع از مسائل مهم امت اسلامی ادامه دارد.
رئیس پژوهشکده مسارات در ادامه افزود: ما به رهبران اسلامی از شیعه گرفته تا اهل سنت در ایران و جهان عرب دل بستهایم تا بیداری اسلامی بر اساس حقیقت و واقعیت اصول اسلامی رو به جلو پیش رود.
وی در ارتباط با سرنوشت گروههای تروریستی تکفیری در منطقه، افزود: این تفکرات مبتنی بر تروریسم آیندهای در منطقه ندارند، چون از انسانیت برنیامدهاند و هیچ ارتباط با واقعیت اسلام و مسلمانان ندارند. تروریستها در منطقه تفکراتی افراطی دارند و دستاویز استعمارگران، سرویسهای اطلاعاتی غربی و دستگاههای ضداسلامی هستند که همواره برای ایجاد فتنه و تفرقه میان امت اسلامی تلاش میکنند.
فوزی العلوی در پایان تاکید کرد: گروههای تکفیری در راستای اهداف دشمنان امت اسلامی به ویژه قدرتهای استکباری، صهیونیسم و استعمارگران عمل میکنند.
بنابر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، روز شنبه 2 بهمن ماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجتالاسلام سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب، منوچهر متکی، معاون بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) افتتاح شد.
در این اجلاس 85 اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور داشتند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیتهای علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفتوگویهای فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی، گفتوگویهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتوگویهای فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفتوگویهای فرهنگی در دانشگاههای شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاههای خود پرداختند.
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