  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان خبرداد:

برگزاری اختتامیه ۱۱ جشنواره قرآن و عترت گلستان با حضور وزیر ارشاد

برگزاری اختتامیه ۱۱ جشنواره قرآن و عترت گلستان با حضور وزیر ارشاد

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: اختتامیه ۱۱ جشنواره قرآن و عترت گلستان با حضور وزیر ارشاد در تاریخ پنجم اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: ۱۱ جشنواره قرآن و عطرت با استفاده از ظرفیت هنری استان در گلستان برگزار شد و اختتامیه آن به شکل متمرکز در تاریخ پنج اسفند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در گلستان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: جشنواره شعر قرآن و عترت در شهرستان آزادشهر، جشنواره تجسمی قرآن و عترت در شهرستان رامیان و جشنواره نمایشی خیابانی قرآن و عترت در شهرستان بندرگز از جمله برنامه‌هایی است که برگزار شده است.

حجت‌الاسلام فضیلت گفت: جشنواره فیلم کوتاه قرآن و عترت در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان در گرگان برگزار می‌شود.

فروش بلیت اینترنتی جشنواره فیلم فجر تمدید شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان با بیان اینکه فروش بلیت‌های اینترنتی جشنواره فیلم فجر گلستان تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه تمدید شد، اظهار کرد: فروش بلیت‌ها به صورت دو بسته هشت‌تایی است که ۲۰ درصد تخفیف را شامل می شود.

حجت‌الاسلام فضیلت افزود: هدف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره فیلم فجر استعداد، تقویت بنیان‌های علمی فعالان حوزه‌های مختلف، بسترسازی ارائه فعالیت‌های گروهی بومی استانی و تقویت و تثبیت هویت اسلامی ایرانی نسل جوان است.

وی از اجرای ۲۲ گروه موسیقی بومی استانی در جشنواره موسیقی فجر خبر داد و تصریح کرد: پنج گروه موسیقی سنتی، ۱۳ گروه پاپ و دو گروه کوبه‌ای اجرای صحنه‌ای و دو گروه موسیقی محلی اجرای میدانی دارند.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: یک گروه بین‌المللی از کشور استونی و منتخبین و برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان استانی و کشوری هم در این جشنواره اجرای صحنه‌ای خواهند داشت.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی باهدف تقویت بنیان‌های آموزشی در این جشنواره خبر داد و گفت: چهار کارگاه آموزشی با همکاری آموزشگاه‌های آزاد موسیقی استان در رشته‌های تربیت مربی موسیقی کودک با حضور مدرس از تهران، موسیقی دستگاهی ایران، سازدهنی و گیتار فلامنکو هم با حضور مدرسان استانی برگزار می‌شود.

کد خبر 3890911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها