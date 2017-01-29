برگزاری اختتامیه ۱۱ جشنواره قرآن و عترت گلستان با حضور وزیر ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: ۱۱ جشنواره قرآن و عطرت با استفاده از ظرفیت هنری استان در گلستان برگزار شد و اختتامیه آن به شکل متمرکز در تاریخ پنج اسفند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در گلستان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: جشنواره شعر قرآن و عترت در شهرستان آزادشهر، جشنواره تجسمی قرآن و عترت در شهرستان رامیان و جشنواره نمایشی خیابانی قرآن و عترت در شهرستان بندرگز از جمله برنامههایی است که برگزار شده است.
حجتالاسلام فضیلت گفت: جشنواره فیلم کوتاه قرآن و عترت در تاریخ ۱۲ بهمنماه به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان در گرگان برگزار میشود.
فروش بلیت اینترنتی جشنواره فیلم فجر تمدید شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان با بیان اینکه فروش بلیتهای اینترنتی جشنواره فیلم فجر گلستان تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه تمدید شد، اظهار کرد: فروش بلیتها به صورت دو بسته هشتتایی است که ۲۰ درصد تخفیف را شامل می شود.
حجتالاسلام فضیلت افزود: هدف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره فیلم فجر استعداد، تقویت بنیانهای علمی فعالان حوزههای مختلف، بسترسازی ارائه فعالیتهای گروهی بومی استانی و تقویت و تثبیت هویت اسلامی ایرانی نسل جوان است.
وی از اجرای ۲۲ گروه موسیقی بومی استانی در جشنواره موسیقی فجر خبر داد و تصریح کرد: پنج گروه موسیقی سنتی، ۱۳ گروه پاپ و دو گروه کوبهای اجرای صحنهای و دو گروه موسیقی محلی اجرای میدانی دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: یک گروه بینالمللی از کشور استونی و منتخبین و برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان استانی و کشوری هم در این جشنواره اجرای صحنهای خواهند داشت.
وی از برگزاری کارگاههای آموزشی باهدف تقویت بنیانهای آموزشی در این جشنواره خبر داد و گفت: چهار کارگاه آموزشی با همکاری آموزشگاههای آزاد موسیقی استان در رشتههای تربیت مربی موسیقی کودک با حضور مدرس از تهران، موسیقی دستگاهی ایران، سازدهنی و گیتار فلامنکو هم با حضور مدرسان استانی برگزار میشود.
