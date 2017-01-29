محفل بزرگ انس با قرآن و عترت در خراسان جنوبی برگزار می شود

حسن سلمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: محفل استانی انس با قرآن و عترت پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه جاری در هیئت محبان الزهرا (س) بیرجند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این محفل با حضور هزار نفر از جامعه قرآنی استان برگزار شود، گفت: برگزاری مسابقه و قرعه کشی و اجرای برنامه های مختلف با رویکرد سبک زندگی قرآنی از جمله برنامه های این محفل خواهد بود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: تجلیل از شهدای قرآنی یکی دیگر از برنامه های مهم این محفل خواهد بود.

سلمانی از حضور قاری بین المللی «حمید رضا احمدی وفا» در این محفل خبر داد و اظهار کرد: همچنین از قاریان و حافظان استانی نیز استفاده خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: محفل قرآن و عترت در ۱۰ استان از کشور اجرایی می شود که خراسان جنوبی نیز یکی از این استان ها است.