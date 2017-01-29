دستگیری ۱۳ قاچاقچی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در عملیات های جداگانه ای که ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در شهرستان های شبستر، هریس، مرند، مکان و اسکو انجام دادند، علاوه بر اینکه ۱۳ نفر متهم به قاچاق کالا دستگیر شدند، ماموران هفت میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال کالای قاچاق را نیز کشف و ضبط کردند.

پارچه های یک میلیاردی قاچاق در شبستر

فرمانده انتظامی شهرستان شبستر در همین راستا به خبرنگاران گفت: به دنبال مبارزه جدی و بی امان با پدیده شوم قاچاق و حمایت از تولید کنندگان داخلی کشور در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، طرح های مختلف انتظامی و اجتماعی در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرهنگ فریدون حیدری در ادامه افزود: در این راستا ماموران فرماندهی انتظامی بخش «صوفیان» حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شدند و دربازرسی از آن ۱۸۳ طاقه پارچه خارجی کشف کردند.

وی با بیان اینکه، کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را یک میلیارد ریال اعلام کرده اند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کشف انواع کالای قاچاق در هریس

فرمانده انتظامی شهرستان هریس نیز از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کشف انواع کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان هریس موفق به شناسایی و کشف انواع کالای قاچاق شدند.

سرهنگ ستار داداشی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران با اجرای این طرح ها و انجام اقدامات پلیسی، انواع کالاهای قاچاق از قبیل ۴۱ حلقه لاستیک خودروی خارجی، سه دستگاه تلویزیون، یک دستگاه ماشین لباسشویی، ۸۱ جفت کفش خارجی و هفت هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۷۶ میلیون ریال را کشف و چهار نفر متهم را در این رابطه دستگیر کردند و با تشکیل پرونده به مقام قضائی تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان هریس با بیان اینکه پدیده قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می زند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و با همکاری مردم بتواند این پدیده را به حداقل رسانده و آن را به صورت ریشه ای برطرف کند.

ضبط محموله لوازم خانگی قاچاق ۶ میلیاردی در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند نیز با اشاره به کشف لوازم خانگی قاچاق در این شهرستان گفت: ماموران انتظامی مرند با بدست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر ورود و دپوی لوازم خانگی قاچاق، بررسی موضوع به صورت ویژه را در دستور کار خود قراردادند.

سرهنگ کاظم دهقانی با بیان اینکه ماموران دو دستگاه خوردو خاور و تریلی را در این زمینه توقیف کردند، افزود: دربازرسی از این خودرو ها انواع لوازم خانگی قاچاق از جمله اتو بخاری، آبمیوه گیری، چرخ گوشت، چای ساز و سرخ کن کشف شد.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه را شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سه نفر قاچاقچی در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق میلیونی در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز از کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در این شهرستان خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر حمل لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز قاچاق، شناسایی و کشف آن در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ سهراب شفقی تصریح کرد: ماموران یگان امداد با انجام اقدامات فنی پلیسی، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل بار قاچاق را مشاهده و آن را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو بیش از ۴۸۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال را کشف و دو نفر متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان در پایان گفت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در اسکو

کشف انواع کالاهای قاچاق خارجی در اسکو نیز خبری بود که فرمانده انتظامی این شهرستان اسکو ضمن اشاره به آن تصریح کرد: در پی خبر واصله مبنی بر حمل کالای قاچاق، اکیپ گشت کلانتری ایلخچی در حین کنترل خودروهای عبوری، به دو دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه اتوبوس مسافر بری مشکوک و آنها را متوقف کردند.

سرگرد محمد نعمتی در ادامه افزود: در بازرسی از داخل خودروها دو دستگاه تلویزیون، ۳۹ تخته پتوی خارجی و تعداد ۸۹۵ ثوب روسری به مارک های مختلف خارجی و جمعاٌ به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون ریال کشف و ضبط و تعداد سه نفر قاچاقچی در این زمینه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، گفت : از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه قاچاق کالا و موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوزیت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.