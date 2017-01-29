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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۵۰۰ هزار بطری دلستر قاچاق

کشف ۵۰۰ هزار بطری دلستر قاچاق

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از کشف انبار دلسترهای خارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در صفادشت شهرستان ملارد خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی  گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با حصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یک انباری واقع در شهرک صنعتی صفادشت بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مراجعه و در بازرسی از آن ۵۰۰ هزار بطری دلستر خارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

سردار محسن خانچرلی تصریح کرد:در این راستا دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان خاطر نشان کرد : قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب می شود که بایستی با آگاهی بخشی به مردم و مبارزه هدفمند با این پدیده قبیح اجتماعی قدم های مفید و موثر در جهت کاهش اثرات منفی آن در جامعه و حمایت از تولید کنندگان داخلی برداریم.

کد مطلب 3890916

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