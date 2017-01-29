کشف ۵۰۰ هزار بطری دلستر قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، با حصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یک انباری واقع در شهرک صنعتی صفادشت بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل مراجعه و در بازرسی از آن ۵۰۰ هزار بطری دلستر خارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

سردار محسن خانچرلی تصریح کرد:در این راستا دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان خاطر نشان کرد : قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب می شود که بایستی با آگاهی بخشی به مردم و مبارزه هدفمند با این پدیده قبیح اجتماعی قدم های مفید و موثر در جهت کاهش اثرات منفی آن در جامعه و حمایت از تولید کنندگان داخلی برداریم.