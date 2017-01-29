مشکل ما در عمل به اخلاق است نه در علم به اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درس اخلاق آیت الله نعیم آبادی، چهارشنبه 9 بهمن بین نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

آیت الله نعیم آبادی در ابتدای سخنانش با نقل خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله بهجت گفت: از مرحوم بهجت (رضوان‌الله تعالی علیه) نصیحتی خواستم، فرمود: به آنچه می‌دانید عمل کنید، خداوند درها را به روی شما باز می‌کند.

وی در ادامه به ریشه‌یابی مشکلات اخلاقی جامعه پرداخت و گفت: ما در مسائل اخلاقی نه علما بلکه در عمل مشکل داریم. کیست که نداند تهمت، غیبت و حسد حرام است. همه این را می‌دانیم اما در عمل مشکل داریم.

سخنران جلسه درس اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب سپس راه رهایی از این مشکل را خارج کردن سه خطر تهمت، غیبت و حسد از زندگی و جامعه دانست.

وی سپس به شرح عواقب هر یک از این گناهان پرداخت و درباره حسد گفت: بنابر روایات حسد همه اعمال نیک را می‌خورد و از بین می‌برد، مثل تداوم در زیارت مشهد، حج، تدریس و تفقه.

آیت‌الله نعیم‌آبادی افزود: ممکن است انسانی که بر نماز شب مداومت داشته در روز قیامت بدون آن محشور شود چراکه در دلش حسد به دیگران داشته است.

آیت‌الله نعیم‌آبادی درباره غیبت نیز بر اساس حدیثی از امام علی (ع) گفت: به فرموده امام علی (ع) کسی که غیبت تو را می‌کند بهترین دوست توست چراکه تو را به‌سوی بهشت می‌برد درحالی‌که خود راهی جهنم می‌شود.

وی درباره مضرات معنوی تهمت نیز با قرائت حدیثی افزود: کسی که به مرد یا زن مؤمنی تهمت می‌زند ایمان در دلش می‌میرد همان‌گونه که نمک در آب از بین می‌رود.

آیت‌الله نعیم‌آبادی بر ضرورت پیشگیری از غفلت از شیطان به امید جایگاه علمی افراد تأکید کرد و گفت: نگویید که چون بنده استاد دانشگاه هستم شیطان با من نمی‌تواند کاری بکند، بلکه شیطان استادانه سراغ شما می‌آید.

وی به سابقه سقوط اخلاقی اصحاب پیامبر و ائمه در همین راستا اشاره کرد و افزود: امثال طلحه و زبیر را ببینید که هم‌عصر با ائمه بودند اما چگونه سقوط کردند، لذا نباید به این خیال بود که چون ما استاد دانشگاه هستیم شیطان سراغ ما نمی‌آید؛ حتی پیامبر نیز از خداوند می‌خواهد که لحظه‌ای او را به خود وانگذارد.

وی درباره عواقب اجتماعی شیوع گناه غیبت در جامعه نیز گفت: غیبت، حیثیت افراد و درنتیجه اخلاق را در جامعه از بین می‌برد.

آیت‌الله نعیم‌آبادی جلسه درس اخلاق را با روایتی از حضرت علی (ع) به پایان برد و گفت: از حضرت علی (ع) سؤال شد که چگونه به این مقام دست‌یافتی. ایشان پاسخ فرمود بردر دروازه دل نشستم و برهر آنچه در آن وارد یا از آن خارج می‌شد مراقبت کردم. نعیم‌آبادی افزود: لذا برای اینکه اخلاق ما درست شود باید نگهبان دل باشیم و مراقب باشیم چه در آن راه بدهیم و چه راه ندهیم.