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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

معاون عمرانی استاندار مرکزی:

بخشداران و دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی نقش ایفا کنند

بخشداران و دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی نقش ایفا کنند

اراک- معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: بخشداران و دهیاران نقش موثری در ایجاد شغل و توسعه اقتصادی روستاها دارند، بنابراین باید در مسیر آگاه سازی روستاییان نسبت به ظرفیت های موجود گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشورتی با بخشداران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بخشداران و دهیاران باید نسبت به آگاه سازی مردم روستاها و ارائه طرح های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستا، فعالیت های بیشتری را پیگیری کنند.

وی افزود: مساله توسعه اقتصادی در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهر از اولویت ها است اما بر برخی از شهرستان های استان مرکزی این مهم مورد غقلت قرار گرفته و یا اقدام چندانی در راستای تحقق آن انجام نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال برای جوانان این مناطق یکی از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی است بنابراین باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

فیلی خاطرنشان ساخت: همچنین نیاز است که بخشداران و دهیاران و دستگاه های خدمات رسان در سطح استان تعامل مناسبی را با هم برقرار کنند تا از این طریق روندهای کاری مشترک میان آنها تسریع و تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی همچنین با اشاره به مسائل موجود در حوزه ساماندهی پسماندهای روستایی در استان اظهار داشت: پیگیری این مساله و اجرایی کردن ساماندهی پسماندهای روستایی بر عهده بخشداران بوده و تجهیزات لازم برای انجام آن به برخی از روستاهای استان اختصاص داده است.

فیلی همچنین با اشاره به وظایف بخشداران استان در انتخابات آتی به عنوان عوامل اجرای انتخابات، گفت: فراهم کردن زمینه برای حضور حداکثری مردم، رعایت قانون و بی طرفی مهمترین اصولی است که بخشداران باید مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 3890922

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