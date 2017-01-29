بخشداران و دهیاران در توسعه اقتصاد روستایی نقش ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشورتی با بخشداران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: بخشداران و دهیاران باید نسبت به آگاه سازی مردم روستاها و ارائه طرح های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستا، فعالیت های بیشتری را پیگیری کنند.

وی افزود: مساله توسعه اقتصادی در روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهر از اولویت ها است اما بر برخی از شهرستان های استان مرکزی این مهم مورد غقلت قرار گرفته و یا اقدام چندانی در راستای تحقق آن انجام نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال برای جوانان این مناطق یکی از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی است بنابراین باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

فیلی خاطرنشان ساخت: همچنین نیاز است که بخشداران و دهیاران و دستگاه های خدمات رسان در سطح استان تعامل مناسبی را با هم برقرار کنند تا از این طریق روندهای کاری مشترک میان آنها تسریع و تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی همچنین با اشاره به مسائل موجود در حوزه ساماندهی پسماندهای روستایی در استان اظهار داشت: پیگیری این مساله و اجرایی کردن ساماندهی پسماندهای روستایی بر عهده بخشداران بوده و تجهیزات لازم برای انجام آن به برخی از روستاهای استان اختصاص داده است.

فیلی همچنین با اشاره به وظایف بخشداران استان در انتخابات آتی به عنوان عوامل اجرای انتخابات، گفت: فراهم کردن زمینه برای حضور حداکثری مردم، رعایت قانون و بی طرفی مهمترین اصولی است که بخشداران باید مدنظر قرار دهند.