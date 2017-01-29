به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی در جمع مدیران و روسای مدیریت های تابعه استان با اشاره به اینکه حوزه مشارکت های مردمی در این نهاد حوزه ای فرابخشی است، اظهار کرد: رشد کمک‌های مردمی به نیازمندان از طریق این نهاد نشانه اعتماد آنان به کمیته امداد است که باید با شفاف‌سازی عملکرد و اعلام گزارش در زمینه نحوه هزینه کرد به مردم اعتماد عمومی را افزایش دهیم و بسترهای لازم برای حضور و مشارکت بیش از پیش خیران جهت توانمندسازی هرچه بیشتر جامعه هدف این نهاد فراهم شود.

وی افزود: تقویت و گسترش مشارکت‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیران و سایر سازمان ها جهت رفع مشکلات نیازمندان و ایجاد بسترهای توانمندسازی آنان امری ضروری است.

ولیئی بر ضرورت تعامل این نهاد با سایر دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات نیازمندان تاکید کرد و افزود: تعامل با دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت های آنها سرعت بیشتر در خدمت رسانی به نیازمندان را به همراه خواهد داشت؛ توانمند سازی مددجویان یکی از رویکردهای مهم کمیته امداد است، باید تلاش شود تا همه شرکت ها، مجتمع های اقتصادی و افرادی که تمکن مالی دارند نسبت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال نیازمندان حساس تر شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۷۰ هزار صندوق فلزی صدقات در استان تهران جانمایی شده است،گفت: از این تعداد حدود ۴۳ هزار صندوق در معابر و میادین شهر تهران نصب شده است که از این تعداد ۲۰ هزار صندوق به دلیل استقرار در مناطق آسیب خیز استان در دست تعمیر و ایمن سازی بوده است، تاکنون ۱۹ هزار صندوق از این تعداد ایمن سازی و مابقی تا پایان امسال ایمن سازی می شود.

وی به سامانه پیامکی باشماره #۰۲۱ *۱* ۸۸۷۷ * به عنوان یکی از روش های نوین در پرداخت کمک های مردمی برای تمامی مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل فعال اشاره کرد و گفت: پرداخت صدقه به روش پیامکی با بهره گیری از فناوری های جدید برای تسهیل پرداخت کمک های مردمی، شفاف سازی هزینه کردها و افزایش اعتماد عمومی مردم به کمیته امداد راه اندازی شده است.

ولیئی در خصوص استفاده از روش های نوین جمع آوری کمک های مردمی، گفت: ضرورت بهره گیری از فناوری های جدید برای تسهیل پرداخت کمک های مردمی در جهت مسئولیت های اجتماعی این نهاد برای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اجرای طرح مددکاران علوی در مدیریت های تابعه استان، یادآور شد: هدف از اجرای این طرح برنامه‌ریزی برای رسیدگی کامل به وضعیت خانواده‌های تحت حمایت، تلاش برای توانمندسازی خانواده‌ها و رفع نیازهای اولیه با دید جامع در حوزه نیازهای اساسی خانواده ها است.