به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزتی، مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری کرمانشاه گفت: این اثر مجموعه داستان های دفاع مقدس است که توسط نویسنده نام آشنای این حوزه به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰ نقد مکتوب از منتقدین و نویسندگان کرمانشاه در این واحد به ثبت رسیده است که با توجه به محتوای جذاب کتاب می تواند مورد استفاده جوانان این عرصه قرار گیرد.

عزتی خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه نشست های تخصصی به بهبود و ارتقاء سطح کیفی آثار نویسندگان جوان کمک شایانی خواهد کرد.

نقد مجموعه داستان های نگهبان تاریکی اثر جدید مجید قیصری با حضور مؤلف و منتقدین در روز سه شنبه ساعت ۱۵ دوازدهم بهمن ماه سالجاری در تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه برگزار می شود.