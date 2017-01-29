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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

همزمان با سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی؛

کتاب «نگهبان تاریکی» در بوته نقد نویسندگان کرمانشاهی قرار می‌گیرد

کتاب «نگهبان تاریکی» در بوته نقد نویسندگان کرمانشاهی قرار می‌گیرد

کرمانشاه- در اولین روز از دهه مبارک فجر مجموعه داستان نگهبان تاریکی با حضور «مجید قیصری» نویسنده این اثر در کرمانشاه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزتی، مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری کرمانشاه گفت: این اثر مجموعه داستان های دفاع مقدس است که توسط نویسنده نام آشنای این حوزه به رشته تحریر در آمده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰ نقد مکتوب از منتقدین و نویسندگان کرمانشاه در این واحد به ثبت رسیده است که با توجه به محتوای جذاب کتاب می تواند مورد استفاده جوانان این عرصه قرار گیرد.

عزتی خاطرنشان کرد: برگزاری این گونه نشست های تخصصی به بهبود و ارتقاء سطح کیفی آثار نویسندگان جوان کمک شایانی خواهد کرد.

نقد مجموعه داستان های نگهبان تاریکی اثر جدید مجید قیصری با حضور مؤلف و منتقدین در روز سه شنبه ساعت ۱۵ دوازدهم بهمن ماه سالجاری در تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 3890925

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