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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

تلاش پزشکان تراکتورسازی برای مداوای مصدومان؛

محمدی به حضور در بازی تراکتورسازی با پرسپولیس امیدوار شد

محمدی به حضور در بازی تراکتورسازی با پرسپولیس امیدوار شد

تبریز - مدافع مصدوم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز امیدوار است تا به بازی مهم تیمش برابر پرسپولیس برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدی این روزها تمرینات ویژه ای را زیر نظر تیم پزشکی تراکتورسازی انجام می دهد تا خود را برای دیدار با پرسپولیس آماده کند.

پزشکان تراکتورسازی نیز در تلاش هستند تا این مدافع مصدوم را به بازی با پرسپولیس برسانند و از این رو صبح امروز محمدی زیر نظر دکتر صادقی به مداوای پای آسیب دیده خود پرداخت.

هادی محمدی در جریان بازی تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی مصدوم شد و از ابتدای نیمه دوم جای خود را به هاشم بیگ زاده داد.

گفتنی است تراکتورسازی در هفته بیستم لیگ برتر میهمان تیم پرسپولیس خواهد بود و سرخپوشان تبریز برای این بازی مهدی شریفی، مهدی کیانی و خالد شفیعی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت.

کد مطلب 3890926

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