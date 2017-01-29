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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

علی الحکیم:

محدودیتهای مهاجرتی پیامدهای وخیمی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت

محدودیتهای مهاجرتی پیامدهای وخیمی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت

مدیرعامل خبرگزاری «النخیل» عراق ضمن «غیرحساب‌شده» خواندن فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به آمریکا توسط ترامپ، گفت: این اقدام، پیامدهای وخیمی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی الحکیم» مدیرعامل خبرگزاری «النخیل» عراق با بیان اینکه فرمان ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور به ایالات متحده اقدامی «غیرحساب‌شده» محسوب می شود، گفت: این اقدام رئیس جمهوری جدید آمریکا موجب ایجاد موجی از نفرت اتباع هفت کشور از ایالات متحده آمریکا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه این اقدام ترامپ، پیامدهای وخیمی را به دنبال خواهد داشت، گفت: اگر نگاهی به حوادث رخ داده در میان سالهای ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۱۵ بیاندازیم به این نتیجه می رسیم که در طول این سالها هیچ شهروند آمریکایی توسط اتباع هفت کشورِ مشمول محدودیتهای مهاجرتی ترامپ، کشته نشده است. 

الحکیم در همین ارتباط ادامه داد: این در حالی است که سعودیها تاکنون به تنهایی ۲ هزار و ۳۶۹ آمریکایی را به قتل رسانده اند. اتباع امارات نیز ۳۱۴ آمریکایی، اتباع مصر، ۱۶۲ آمریکایی، اتباع کویت ۶ آمریکایی، اتباع پاکستان ۳ آمریکایی، اتباع قرقیزستان ۳ آمریکایی و اتباع کوبا نیز ۳ آمریکایی را به قتل رسانده اند. اما نام اتباع این کشورها در لیست مشمولین محدودیتهای مهاجرتی ترامپ دیده نمی شود.

مدیرعامل خبرگزاری «النخیل» عراق در ادامه تصریح کرد: ممنوعیت ورود اتباع شش کشور به آمریکا نوعی سرکشی و رفتار متکبرانه محسوب می شود. این اقدام، بدون شک واکنش دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت و آنها نیز خواستار اخراج اتباع آمریکایی از کشورهای خود خواهند شد.

الحکیم در پایان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ هزار و ۵۰۰ کارمند آمریکایی در سفارت واشنگتن در بغداد فعالیت می کنند و دولت عراق باید در قبال این اقدام ترامپ واکنش نشان دهد. بدون شک حشد شعبی نیز واکنش قاطعانه ای در قبال این اقدام اتخاذ می کند.

کد مطلب 3890929

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