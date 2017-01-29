به گزارش خبرنگار مهر، اسد الله عباس زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: بحث تغییر کاربری و جذب سرمایه گذار در آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه حدود سه هزار و ۲۰۰ متر فضای متروکه در چهار راه فرهنگ خرم آباد داریم که معطل سرمایه گذار بوده چرا که توسعه و ارتقای آن از عهده آموزش و پرورش برنمی آید ادامه داد: آموزش وپرورش ناحیه یک خرم آباد نیز نیاز به تغییر کاربری و جذب سرمایه گذار دارد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد با بیان اینکه پژوهش سرای دورود ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد و دیگر به آموزش وپرورش وابسته نیست افزود: ناحیه یک خرم آباد در بحث اسکان و جذب مسافران نوروزی اقدامات خوبی داشته اما در بحث فضاها با مشکلات فروانی مواجه است.

عباس زاده با تاکید بر اینکه با ساخت مجتمع رفاهی آموزشی و تجاری ناحیه یک خرم آباد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از مدارس ناحیه یک خرم آباد تخریبی و ۳۰ درصد نیز فرسوده هستند.