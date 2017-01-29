باهنر بعنوان رییس کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص، صبح امروز، دهم بهمن ماه «محمدرضا باهنر» در جلسه شورای دبیران کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست محسن رضایی برگزار شد، به عنوان رییس «کمیسیون تلفیق و ارزیابی» دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معارفه شد.

در ابتدای این جلسه، محسن رضایی با اشاره به شرح وظایف و مسؤولیت های مهم کمیسیون تلفیق در انسجام بخشی به تولیدات کارشناسی کمیسیون ها به تجربه طولانی باهنر در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بسیاری از سیاستگذاری ها در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین بخشی و بین کمیسیونی است که برای آماده سازی و ارائه آنها به صحن مجمع، لازم است کمیسیون تلفیق، با مدیریت هماهنگ محتوا، تجمیع و تطبیق های لازم را سامان داده و در مواردی که ضرورت دارد منابع و داده های راهبردی را با یکدیگر ادغام کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین ضرورت به روزرسانی سیاست های موضوعه با عمر بیش از ده ساله را یادآور شد و نقش کمیسیون تلفیق را در موضوعات بین بخشی این حوزه مهم توصیف کرد.

باهنر نیز با تشکر از اعتماد دبیر مجمع تشخیص نظام، کمیسیون تلفیق را سامانه ای برای هماهنگ سازی خروجی دیگر کمیسیون های مجمع و جلوگیری از بروز تناقضات احتمالی در ماحصل کار کمیسیون ها خواند و خواستار همکاری کمیسیون ها، مدیران و کارشناسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن شد.

در پایان جلسه حکم محمدرضا باهنر توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی اعطا شد.