کنگره ملی تاریخ معماری و شهرسازی استان۱۶اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: با توجه به برگزاری این جشنواره در سطح ملی نیاز است دستگاه های مرتبط همکاری لازم در راستای برگزاری این جشنواره را داشته باشند.

باقری با دعوت از پژوهشگران برای شرکت در این کنگره ملی تاکید کرد: شرکت کننده گان تا قبل از ۱۶ ‌اسفند در زمان مقرر مقالات وپژوهش های خود را آماده و به اداره کل میراث فرهنگی تحویل بدهند.

وی اظهار کرد: صداوسیما، شهرداری و دانشگاه ها در جهت همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

باقری افزود: دبیر اجرایی و دبیر علمی برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره با شرح وظایف مشخص در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری تمام دستگاه ها و اعضای ستاد خدمات سفر ابراز داشت: ستاد خدمات سفر یک ستاد دائمی است و دستگاه ها باید آمادگی های لازم در این زمینه را داشته باشند.

باقری گفت: کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استان مقصد گردشگری شناخته می شود و این مسئله فعالیت و همکاری تمامی دستگاه ها برای رشد، توسعه و ترویج گردشگری را طلب می کند.

وی ایجاد انگیزه و ترغیب گرشگران با برخورد ونگاه فرهنگی را لازم دانست.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از غار ده شیخ به عنوان یک ظرفیت بالا در گردشگری یاد کرد و اظهار داشت: سرمایه گذار این پروژه با تمام توان کارهای بسیار مناسبی برای ایجاد زیرساخت، مسیرارتباطی به غار، ایجاد اقامتگاه و ... انجام داده است که این موضوع شایسته تقدیر است.