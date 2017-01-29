به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روزهای ۷ تا ۱۰ بهمن ماه در شهر کرانسویارسک روسیه برگزار شد که تیم منتخب کشتی آزاد مازندران به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت ها به یک مدال نقره توسط محمد جواد ابراهیمی در وزن ۸۶ کیلوگرم و سه مدال برنز توسط محمدمهدی یگانه جعفری، حسین رمضانیان و جابر صادق زاده در اوزان ۶۵، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم دست یافت.

همچنین در رده‌بندی تیمی، ایران پس از روسیه دوم شد و مغولستان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

نتایج کشتی گیران کشورمان در رقابت های روز سوم این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد مهدی یگانه جعفری در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۲ ماساکازو کومی از ژاپن را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۶ بر صفر از سد سیروالدین حسن اف از ازبکستان گذشت اما در مرحله یک چهارم نهایی در مصاف با چرمان والیف از روسیه با نتیجه ۹ بر ۳ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، جعفری در گروه شانس مجدد با پیروزی ۸ بر ۷ مقابل ویکتور استپانوف از روسیه به دیدرا رده بندی راه یافت. یگانه جعفری در دیدار رده بندی با نتیجه ۲ بر صفر لخامگارما نارماداخ از مغولستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم حسین رمضانیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر رنچ گانا مو از چین را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل دومان بولتریکوف از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید اما در دیدار نیمه نهایی در مصاف با کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا ۱۱ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. رمضانیان در این دیدار مونخژارگال بلگوتی از مغولستان را ۸ بر صفر شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در روز دوم این مسابقات محمد جواد ابراهیمی در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد، جابر صادق زاده در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز رسید، سید رضا موسوی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پنجم شد و ایمان صادقی در وزن ۶۱ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفت.

در روز نخست این رقابت ها نیز رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفته بود.

رده بندی انفرادی این مسابقات نیز به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور یوگویف (روسیه) ۲- آرتیوم گبکوف (روسیه) ۳- زلیم خان آباکاروف (روسیه) و نریمان اسرافیلوف (روسیه) ... ۱۹- رضا اطری (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد چاکایف (روسیه) ۲- گادجی مراد رشیداف (روسیه) ۳- ویکتور راسادین (روسیه) و ری هیگوچی (ژاپن) ... ۳۹- ایمان صادقی (ایران)

۶۵ کیلوگرم: ۱- الیاس بک بولاتوف (روسیه) ۲- چرمان والیف (روسیه) ۳- محمدمهدی یگانه جعفری (ایران) و آلان گوگایف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- اسرافیل کاسیموف (روسیه) ۲- زائوربک سیداکوف (روسیه) ۳- علی بک آکبایف (روسیه) و ماگومدحبیب کادیماگمدوف (روسیه)

۷۴ کیلوگرم: ۱- احمد گادجی ماگومدوف (روسیه) ۲- آتساماز ساناکویف (روسیه) ۳- رادیک والیف (روسیه) و کاخابر هوبژتی (روسیه)

۸۶ کیلوگرم: ۱- دارن کوراگلیف (روسیه) ۲- محمدجواد ابراهیمی (ایران) ۳- ولادیسلاو والیف (روسیه) و احمد ماگامایف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- رسول ماگومدوف (روسیه) ۳- حسین رمضانیان (ایران) و یوری بلونوفسکی (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آلان خوگایف (روسیه) ۲- آنزور بولتوکایف (روسیه) ۳- جابر صادق زاده (ایران) و زولبو ناتساگسورن (مغولستان) ۵- سیدرضا موسوی (ایران)