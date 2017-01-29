کشف یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال باطری قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی و کنترل مجرمان سابقه دار در امر قاچاق کالا، موفق به شناسایی یک محموله بزرگ باتری قاچاق شدند.

وی افزود: اعضای این باند اخیراً نسبت به خریداری این محموله از مناطق مرزی اقدام کرده بودند و یک دستگاه کامیون محموله را با عبور از معابر فرعی استان کرمانشاه، به سمت استان های مرکزی کشور هدایت می کردند.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: رصد اطلاعاتی پر دامنه و مستمر، منجر به شناسایی محور تردد خودروی قاچاقچیان شد و بر همین اساس اکیبی از اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی، محورهای مواصلاتی موردنظر را به مدت چندین ساعت تحت کنترل قرار دادند و در نهایت خودروی حامل کالای قاچاق در یکی از ورودی های غربی شهر کرمانشاه مشاهده شد.

سردار امان اللهی با بیان اینکه عوامل انتظامی با استفاده از علایم هشدار دهنده و تدابیر خاص پلیسی کامیون حامل کالای قاچاق را متوقف کردند، ادامه داد: دو متهم سابقه دار در این زمینه دستگیر و به مقر پلیس آگاهی انتقال داده شدند که در بازجویی هایی صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف کردند.

وی گفت: در بررسی از خودروی متهمان تعداد زیادی انواع باطری خودرو های سبک و سنگین فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد که کارشناسان مربوطه ارزش ریالی محموله را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده این دو متهم کماکان ادامه دارد، متذکر شد: پلیس در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تمامی امکانات و توان خود را بسیج کرده است تا سودجویان عرصه قاچاق کالا و ارز را ناکام بگذارد.

سردار امان اللهی افزود: متأسفانه افزایش کشفیات کالای قاچاق، از افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان حکایت دارد که این مسئله نه تنها موجب رکود در بخش تولید و اشتغال شده، بلکه زمینه ارتکاب جرم را برای جوانان جویای کار فراهم آورده است و هر روز بر تعداد متهمان این حوزه افزوده می شود.

وی از رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی درخواست کرد که عواقب خرید کالای غیر ایرانی را به مردم گوشزد کنند و مانع از انحراف قشر عظیم جوانان بیکار به ویژه در استان مرزی کرمانشاه، به سمت اعمال مجرمانه شوند، چراکه پلیس بنا بر وظایف ذاتی و قانونی خود موظف است با هرگونه جرم و عمل خلاف قانون برخورد جدی کند و در این راستا نیز هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.

دوربین های مدار بسته سارق حرفه ای را به دام انداخت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای منازل مسکونی و قطعات خودرو با ۲۲ مورد سرقت خبر داد و گفت: اطلاعات مردمی و کنترل دوربین های مدار بسته این سارق را به دام انداخت.

سرهنگ "رضا شیرزادی" عنوان کرد: مأموران کلانتری ۲۴ الهیه در پی وقوع دو مورد سرقت مشابه از انبار منازل مسکونی در حوزه استحفاظی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با بررسی های میدانی و کنترل دوربین های مداربسته در اطراف محل سرقت و نیز جمع آوری اطلاعات مردمی، پلیس این شهرستان در کوتاه ترین زمان موفق به ترسیم چهره و شناسایی سارق انبار شد و سریعاً اقدام به اخذ دستور قضائی برای دستگیری متهم کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: اکیپی ویژه از مأموران کلانتری ۲۴ الهیه به آدرس متهم مراجعه و پس از تحت نظر قرار دادن محل، به محض ورود سارق به مخفیگاهش، وی را در اقدامی ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه سارق فردی میانسال و سابقه دار است، تصریح کرد: متهم در بازجویی های فنی مأموران به ۲۲ مورد سرقت منازل مسکونی، انبار و قطعات خودرو در شهرستان کرمانشاه اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی به شهروندان توصیه کرد که هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند و با تجهیز اموال خود به وسایل ایمنی، مانع از ارتکاب جرم از سوی سارقان شوند، چرا که در بیشتر موارد غفلت و ناآگاهی مالباختگان علت وقوع سرقت است.

عاملان تیراندازی و نزاع خانوادگی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه هم چنین از دستگیری عاملان نزاع و تیراندازی در شهرک شهیاد، توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شیرزادی بیان داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تیراندازی واقع در شهرک شهیاد، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع اکیپی ویژه از عوامل گشت کلانتری ۲۰ حافظیه و اکیپی از پلیس های تخصصی جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی در ادامه افزود: به محض حضور پلیس در محل یکی از شهروندان به مأموران مراجعه و اظهار کرد که سه نفر از اقوامش به دلیل اختلافات خانوادگی با یک قبضه اسلحه کلت به درب منزل وی مراجعه و با شلیک گلوله و مجروح کردن وی، سریعاً از محل متواری شده اند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: برابر اخبار به دست آمده از شهرستان کرمانشاه متهمان به شهرستان های همجوار متواری شده بودند که روز گذشته به محض اطلاع از حضور ضاربان در شهرستان کرمانشاه، بلافاصله به کلانتری ۲۰ حافظیه ماموریت داده شد تا نسبت به دستگیری عاملان تیراندازی اقدام کند، لذا اکیپی از مأموران ویژه کلانتری ۲۰ حافظیه با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، موفق شدند محل اختفای آنها را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی هر سه متهم را دستگیر کنند.

سرهنگ شیرزادی در پایان با اشاره به اینکه، در این زمینه پرونده ای تشکیل و متهمان نیز جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، بیان داشت: رسالت ناجا پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت پایدار است که در این راستا پلیس این شهرستان با تمام توان با هر گونه هنجار شکنی و نا امنی در سطح شهر برخورد قاطع می کند.

کاهش ۲۳ درصدی وقوع سرقت در اسلام آباد غرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از کاهش ۲۳ درصدی وقوع انواع سرقت و افزایش دو درصدی کشفیات طی ۱۰ ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: پلیس شهرستان با کاهش ۲۳ درصدی سرقت ها و افزایش دو درصدی کشفیات در ۱۰ ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با رویکرد جامعه محوری، انجام اقدامات انتظامی و تشدید کنترل بر نقاط جرم خیز گام های اساسی در کنترل سرقت های سال جاری برداشت.

وی افزود: طی مدت مذکور در مجموع سرقت مغازه ۲۷ درصد، منزل ۳۸ درصد، موتور سیکلت ۲۳ درصد، داخل خودرو ۱۵ درصد، قطعات خودرو ۴۸درصد، احشام دو درصد و سایر سرقت ها ۵۰ درصد کاهش وقوع داشته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کشفیات سرقت خودرو ۱۶ درصد، اماکن خصوصی ۱۰۰، اماکن عمومی ۱۰۰درصد، قطعات داخل خودرو ۲۱ درصد و احشام نیز ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سرهنگ سرتیپ نیا این موفقیت را مرهون زحمات و هدایت ستادی و کار اجرایی پلیس های تخصصی و رده های پلیس پیشگیری دانست و گفت: مشارکت شهروندان و نهادها با نیروی انتظامی عامل اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص سرقت به شمار می رود.