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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛

۱۶ روستای استان زنجان از آب شرب سالم بهره می شوند

۱۶ روستای استان زنجان از آب شرب سالم بهره می شوند

زنجان-مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان گفت: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ۱۶ روستای استان زنجان در قالب ۴مجتمع آبرسانی از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

 به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ، محمد حسین مهانفر  افزود: در ایام دهه مبارک فجر ، ۴ مجتمع آب رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد و ۲۳۹میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید . 

وی با بیان اینکه  ۶ هزار و ۴۲۳ نفر با به بهره برداری رسیدن این مجتمع ها از آب شرب سالم بهر ه مند می شوند، ادامه داد : مجتمع آبرسانی های "زرند " شهرستان خدابنده با ۱۰ روستا ، مجتمع آبرسانی" اربط و بزوشا" شهرستان زنجان با ۲ روستا ، مجتمع آبرسانی" شیخلر – ساغرچی "شهرستان ماهنشان با ۲ روستا و پروژه آبرسانی روستای رحمت آباد خرمدره و مجتمع قره پشتلو باروستای مشکین شهرستان زنجان از پروژه های آبرسانی در دهه مبارک فجر است .

مهانفر اظهار داشت : احداث ۱۴ باب مخزن آب ، ۵۵ کیلومتر خط انتقال ، ۴۳ کیلومتر احداث شبکه توزیع ، حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه عمیق و دستی ، ۵ دهنه چشمه ، ساخت ۱۰ ایستگاه پمپاژو ... از فعالیت های انجام گرفته در پروژه های آبرسانی این مجتمع ها بوده است .

وی از دیگر اقدامات انجام گرفته پروژه های آبرسانی را احداث ساختمان جانبی ، موتورخانه ، فنس کشی، محوطه سازی ، احداث اتاق فرمان و ... برشمرد.

کد مطلب 3890946

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