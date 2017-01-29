۱۶ روستای استان زنجان از آب شرب سالم بهره می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ، محمد حسین مهانفر افزود: در ایام دهه مبارک فجر ، ۴ مجتمع آب رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اعتباری بالغ بر ۹۴ میلیارد و ۲۳۹میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید .

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۴۲۳ نفر با به بهره برداری رسیدن این مجتمع ها از آب شرب سالم بهر ه مند می شوند، ادامه داد : مجتمع آبرسانی های "زرند " شهرستان خدابنده با ۱۰ روستا ، مجتمع آبرسانی" اربط و بزوشا" شهرستان زنجان با ۲ روستا ، مجتمع آبرسانی" شیخلر – ساغرچی "شهرستان ماهنشان با ۲ روستا و پروژه آبرسانی روستای رحمت آباد خرمدره و مجتمع قره پشتلو باروستای مشکین شهرستان زنجان از پروژه های آبرسانی در دهه مبارک فجر است .

مهانفر اظهار داشت : احداث ۱۴ باب مخزن آب ، ۵۵ کیلومتر خط انتقال ، ۴۳ کیلومتر احداث شبکه توزیع ، حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه عمیق و دستی ، ۵ دهنه چشمه ، ساخت ۱۰ ایستگاه پمپاژو ... از فعالیت های انجام گرفته در پروژه های آبرسانی این مجتمع ها بوده است .

وی از دیگر اقدامات انجام گرفته پروژه های آبرسانی را احداث ساختمان جانبی ، موتورخانه ، فنس کشی، محوطه سازی ، احداث اتاق فرمان و ... برشمرد.