دهه فجر بهترین زمان برای انتقال آرمان های انقلاب به جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی در نشست ستاد گرامی داشت و برنامه ریزی دهه مبارک فجر که ظهر روز یک شنبه ۱۰ بهمن ماه در محل فرمانداری شهرستان سنندج برگزار شد، گفت: در فضای مجازی برخی افراد قصد دارند که صدای مردم انقلابی را در ذهن جوانان پاک کنند که نباید اجازه داده شود که آنها به اهداف خود برسند.

وی افزود: طبق گفته های مقام معظم رهبری انقلاب در مرحله اجرا قرار دارد و زمان نیاز است تا انقلاب اسلامی، آرمان ها و اهداف خود را تثبیت کند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج با بیان اینکه مردم سالهاست که عشق خود را به انقلاب و نظام ثابت کرده اند، عنوان کرد: اگر دستگاه ها و افراد در دهه فجر نتوانند صدای انقلاب را به جوانان برسانند پس چه زمانی می خواهند این کار را انجام دهند.

امان اللهی گفت: دستگاه ها و ارگان های متولی در انتخاب سخنران مراسم روز ۲۲ بهمن توجه لازم را داشته باشند تا افرادی که در این روز سخنرانی می کنند اهمیت کار های مردم در آن زمان و سختی ها، مجاهدت ها و اهداف دوران انقلاب بازگو شود.

وی به بیان برنامه های ایام دهه فجر پرداخت و گفت: روز ۱۲ بهمن ماه در اولین روز دهه مبارک فجر ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه صبح همزمان مصادف با ورود امام راحل به مهین زنگ انقلاب در مدارس فرزانگان یک و دو زده خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج اظهار داشت: مسابقات فرهنگی و ورزشی اعم از مسابقه تنیس روی میز، دارت، داژبال، کوهپیمایی، پیاده روی خانواده، طناب کشی، بسکتبال، شنا، آمادگی جسمانی و تیر اندازی با سلاح بادی در این دهه برای مردم و کارکنان ادارات برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج گفت: در آغاز دهه مبارک فجر رژه موتوری از فرورگاه تا میدان آزادی شهر سنندج راس ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه همزمان مصادف با ورود امام خمینی به کشور انجام می شود.

امان اللهی افزود: کاروان سلامت به مرکزیت روستای هشمیز که جمعیت هلال احمر استان کردستان متولی آن است اعزام خواهند شد.

وی افزود: روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه همراه با مدیران تمامی دستگاه ها در بهشت محمدی شهر سنندج مراسم غبار روبی شهدا راس ساعت ۱۴ انجام می شود.

امان اللهی خواستار همکاری اصناف و تشکل های دانشجویی بود و گفت: دستگاه هاو تشکل های دانشجویی همکاری لازم را داشته باشند تا امسال هم به مانند هر سال مراسمی با شکوه برگزار شود.

وی گفت: راه پیمایی ۲۲ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح از میدان آزادی شهر سنندج آغاز و تا خیابان امام به طول خواهد انجامید.