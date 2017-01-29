به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: امسال قرار بود ۲۰ درصد بودجه کل استان به آموزش و پرورش اختصاص یابد که با توجه به ضرورت امر این میزان به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال اخیر شورای آموزش و پرورش از اصل خود فاصله گرفته است ادامه داد: شورای آموزش و پرورش به جای بررسی عملکردها بیشتر وقت خود را صرف توزیع اعتبارات کرده و جای شورای برنامه ریزی را گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان ادامه داد: در سالجاری مبلغ ۱۳ میلیارد تومان به آموزش و پرورش لرستان اختصاص یافته است.