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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان خبر داد:

اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار به آموزش‌وپرورش لرستان

اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار به آموزش‌وپرورش لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار به آموزش و پرورش این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: امسال قرار بود ۲۰ درصد بودجه کل استان به آموزش و پرورش اختصاص یابد که با توجه به ضرورت امر این میزان به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال اخیر شورای آموزش و پرورش از اصل خود فاصله گرفته است ادامه داد: شورای آموزش و پرورش به جای بررسی عملکردها بیشتر وقت خود را صرف توزیع اعتبارات کرده و جای شورای برنامه ریزی را گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان ادامه داد: در سالجاری مبلغ ۱۳ میلیارد تومان به آموزش و پرورش لرستان اختصاص یافته است.

کد مطلب 3890949

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