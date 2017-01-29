نمایش«نقطه سرخط» در فومن به روی صحنه می رود

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «نقطه سر خط» به نویسندگی «سیدمحسن مهدویان» و کارگردانی «علی نظری» همزمان با دهه فجر در شهرستان فومن به روی صحنه می رود.

وی با بیان اینکه این نمایش به مدت شش روز در فومن اجرا می شود، افزود: نمایش «نقطه سرخط» از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۱ بهمن ماه در سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن اجرای می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت اجرای این نمایش را ۱۶ عصر روزهای فوق عنوان و خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند با مراجعه به آموزشگاه آزاد چیکا، دکه مطبوعاتی فاضل، کافی نت اپل رایانه، کتابفروشی جانباز و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن واقع در خیابان شهید بهشتی مراجعه و یا با شماره ٠١٣٣٤٧٢٣١٥١ تماس حاصل کنند.

وی ادامه داد: سید مجید خامسی، فرداد جانباز و هانیه امید زاده به عنوان بازیگران این نمایش و مازیار قانع، نسرین روشن بین، شنبم نظری، علی فیکویی، رامین رحیمی، محمد رضا یکتا، امیر جهانی، فرید دخت علیزاده و عرفان نظری به ترتیب دستیاری کارگردان، منشی صحنه و طراح لباس، گریم نور و صدا، مدیر صحنه، موسیقی، تدرکات، نور و تهیه کنندگی این کار نمایشی را بر عهده دارند.