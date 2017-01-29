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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

برگزیدگان «آزمون به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت معرفی شدند

برگزیدگان «آزمون به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت معرفی شدند

نفرات برگزیده آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دستگاه‌های دولتی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» که پاییز سال جاری در دو مرحله تستی و تشریحی به رقابت پرداختند، معرفی شدند.

بنابراین گزارش، مرحله نخست این آزمون به صورت الکترونیکی و تستی و با محوریت مفاهیم و تدبر سوره مبارکه صف برگزار شد؛ در این مرحله بیش از ٥٠٠ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شرکت کردند و برگزیدگان این مرحله که بیش از ٢٠ هزار نفر بودند به مرحله دوم این آزمون راه یافتند.

 لازم به ذکر است ،مرحله دوم آزمون به صورت الکترونیکی و تشریحی برگزار شد و در این مرحله رقابت نزدیکی بین شرکت‌کنندگان وجود داشت . حدود ١٦ هزار نفر از شرکت‌کنندگان این مرحله کارکنان وزارت آموزش و پرورش و حدود ٤ هزار نفر دیگر متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی بودند .

در نهایت حدود ٦ هزار نفر به عنوان نفرات برگزیده این آزمون سراسری انتخاب شده‌اند ؛ ٥ هزار نفر از برگزیدگان این مرحله کارکنان وزارت آموزش و پرورش و مابقی نفرات متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی هستند .در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور بیشترین سهم را در بخش نفرات برگزیده سایر دستگاه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش ،شرکت‌کنندگان در مرحله دوم آزمون «به سوی فهم قرآن» جهت اطلاع از امتیاز خود در این مرحله و نحوه دریافت جایزه خود، باید به پایگاه اینترنتی www.fahmequran.ir مراجعه کنند.

جوایز نقدی نفرات برگزیده این آزمون ، در مجموع به ارزش ده میلیارد ریال است و اسفندماه سال جاری به حساب نفرات برگزیده واریز خواهد شد.

کد مطلب 3890954

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    نظرات

    • حکیمی IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
      0 0
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      سلام اگر شماره کارت بدیم وجای شماره شبا شماره کارت بدیم جایزه نقدی را میدهند
    • بختیاری IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب.لطفا زمان دقیق واریز جوایز نقدی را اعلام فرمایید.
    • هیبتی IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کارمند دانشگاه علوم پزشکی هستم در مرحله اول ازمون سوره صف شرکت کردم منتها هر چه به سایت وزارت فرهنگ اموزش ویژه کارکنان اول مراجعه میکنم.نمی تونم گواهینامه اموزشی ام دریافت کنم حتی. نتیجه رو هم ندیدم د
    • علیرضل امیری IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام وادب،اسفندماه داره تمام میشه پس جوایز کی واریز میشه؟ با تشکر لطفا به قول خودتان عمل نمایید،پولشوهم خودشرکت کنندگان دادند
    • سلامی IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه ما ازبرگزیدگان دوره فهم قرآن شدیم با اینکه پس از دو‌بار امتحان و اعلام شدن مبلغ جایزه دو ماه است شماره حساب و شناسه شبا‌ازمان خواستن و وارد‌کردیم ولی هنوز مبلغ جایزه را ندادن
    • حسن IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگن اسفند که داره تمام میشه🙄🙄🙄🙄
    • حسینی IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ینی هیچ مسیر ارتباطی هم وجود نداره که بتونیم بپرسیم پس کی این هدیه ای که گفتینو واریز میکنین؟!!😞😞😞
    • رضوانی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شما فرمودین اسفندماه هدایای نقدی به حساب واریز میشه متاسفانه با اینکه اطلاعات حساب را تکمیل کردیم خبری نشد!
    • فراهانی IR ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ، چند روز دیگه اسفند تموم میشه چرا جوایز سوره صف واریز نمی کنن؟؟؟؟؟؟؟
    • شاه نظری IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید خدمت مسولین برگزاری مسابقه سوره صف امروز 95/12/26 است وخبری از واریز جوایز نیست وفای به عهد یادتان نرود.
    • طاهره قاسمی IR ۰۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه خبری از واریز هدایا نشد اسفند هم که تمام شد
    • فاطمه IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مسئولین ما هنوز منتظریم
    • الهام IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید زمان واریز جوایز فهم قرآن چه وقت هست؟
    • فرزاد مهدویان IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اسفند ماه تمام شد و جوایز واریز نشد چرا کاری میکنید و قولی میدید که توان انجامش رو ندارید
    • ثریا IR ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ضمن عرض سلام و خسته نباشید لطفا به قول خود برای دادن جایزه ها عمل کنید درست نیست در سایت قرآنی قول بدون عمل.اسفند تمام شد پس کی جوایز را واریز می کنید.با تشکر
    • حسین IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      امشب 30 اسفند ماه 95 است.پس جوایز چی شد؟
    • نسترن نادریفر IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ببخشید من از برگزیدگان آزمون سوره صف بودم پس چرا جوایز رو واریز نمی فرمایید از معاونت قران و عترت بدقولی بعیده
    • مروارید IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      فروردین هم داره تموم میشه پس جوایز کو؟؟؟
    • علی اکبر رضایی IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چرا جایزه یک میلیون ریالی مارو نمیدن گفتند اسفند واریز می کنیم.
    • حسن IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حداقل یه خبری بدن سود این ماهشو که تو بانک بود خوردن خخخخخ
    • ابراهیم بابائی IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم اسفند 96 منظور بوده ، چون اسفند 95 که خبری نشد !
    • مهدی صادقی بهمنی FR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام جای بسی تأسفه که برگزیدگان آزمون برای جایزه شون هیچ راه پیگیری ندارن ، حتی اگه شماره شبای حسابشون رو هم اشتباه داده باشن راهی برای اصلاح و پیگیریش نیست. و امیدشون فقط شده کامنت گذاشتن زیر این خبر
    • مهدی صادقی بهمنی FR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تو عمرمون یه بار جایزه بردیم اونم ازش خبری نیست ههههههه این پول که پیش پیش از خودمون گرفته شده دیگه واریزش چرا طول میکشه ؟؟ بخاطر سود روزشمار بانکی ؟؟؟ بالاخره ۱ میلیارد تومنه دیگه و سودشم قابل ملاحظه
    • مریم IR ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      پس کی قرار هست جایزه واریز بشه فروردین همکه نصف شد ازکجا باید پیگیری کنیم ؟
    • اکبر نوروزی IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      لطفا در خصوص هدایا هم تو سایت یک مطلب بدارید که ما بدو نیم چی به چیه
    • محمود محمدی IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      در این ازمون با پولی که از معلم ها جمع کردید چند میلیارد جمع کردید حالا حقشون نیست جوایزشون رو بدید لطفا به قران احترام بزارید
    • سیما کریمی IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پس جوایز چی شد؟؟؟ سرکاری بود؟؟خجالت آوره، چرا قبلا سایت قرآن ادیو باز می شد ولی زمان دادن جوایز که شد سایتو بستن؟؟؟ سایت قرآنی اینجوریه خدا به فریاد جاهای دیگه برسه
    • دری زهرا IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من به جای شماره شبا شماره سیبا رو فرستادم نمی تونم اصلاح بکنم هر چی زنگ هم زدم نه در استان ونه در تهران هیچ کس جواب نمی دهد که من چکار کنم اگر واقعا جوایزی هست واریز کنید
    • مجيد IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من تماس گرفتم گفتند كه براي بعضي ها واريز شده والباقي هم تا هفته ي آينده واريز مي كنيم. مديريت خوبي انجام نشد و جزء بد بيني شركت كنندگان به اينگونه مسابقات...يا علي
    • جواد IR ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام. لطف کنید تلفن را به من هم بدهید تا تماس بگیرم.
    • حسینی IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام ببخشید کسی خبر داره جوایز چی بوده؟سهمیه کربلا هم بود؟جواب تشریحی رو کامل نوشتم ولی 16برام ثبت شده البته 100هزارتومان برنده شدم. با چه شماره ای میشه تماس گرفت؟
    • مجيد IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام شماره معاونت قرآني هست....02161905......داخلي 308
    • قاسمی IR ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره دروغ و بدقولی تاکی جیب مردم زدن تا ما باشیم دیگه تو این مسابقات شرکت نکنیم
    • ساره حیدری IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام با اینکه تو مسابقه قرانی صد هزار تومان جایزه بردم خبری از پول نیست وشماره حسابمم دادم .اگه سرکاریه حداقل اعلام کنن بزار ما منتظر نباشیم .
    • ن IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام ببخشین الان 17 /1 هست قراربود پایان اسفند ماهجواریز بشه پس چی شد خوبه براساس اموزه های قرانی به قولی که می دیم عمل کنیم . چرا هیچ مسئولی توضیحی نمی ده چون خیلی بدآموزی داره اونم تو سایت قرآنی
    • ن IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من تو هر دو مرحله ی سوره ی صف بیست شدم شماره حساب هم ارسال کردم ولی خبری از جوایز نیست
    • سید یاسر حسینی IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      فکر کنم یک روز مانده به انتخابات جوایزو بدن بالاخره این همه جایزه میدن باید ی نفعیم به حال خودشون داشته باشه دیگه.
    • آیدا IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.مبلغ جایزه بنده سیصد هزار تومان است.بنده شیرینی برنده شدنم رو پخش کردم.لطفا مشخص کنید که واریز میشه یا نه؟فقط در حد یک جمله به این همه نظرات پاسخ دهید.متشکرم
    • شهیدی IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام وتشکراز برگزارکنندگان مسابقه فهم قرآن با موضوع سوره صف من جزءبرگزیدگان بودم وشماره حساب دادم اما پولی دریافت نکردم ببخشیدبه خاطر اینکه اشتباهی رخ نداده باشد وجهت اطلاع پیام دادم متشکرم
    • خوش باور IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      جوایزززززززززز؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
    • مینا IR ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام جوایز کی واریز میشه؟؟؟؟؟؟؟
    • زهرا IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام جوایز را کی پرداخت می کنید؟ من هر دو مرحله بیست شدم و مبلغ جایزه ام پانصد هزار تومان هست .
    • ابوالفضل IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام جوایز که هنوز واریز نشده کسی هم که جوابگو نیست شماره ای هم که اعلام شده بود من تماس گرفتم جواب نمیدن چیکار کنیم؟
    • بهرامیان IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      جوایز را کی پرداخت می کنید فروردین هم داره تموم میشه.
    • الف IR ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من تو هر دو مرحله بیست شدم و مبلغ جایره ام چهارصدهزارتومان هست . هیچ مسئولی پاسخگو نیست ؟
    • اشرف IR ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      از سایت قرانی بد قولی و حق الناس را نادیده گرفتن بعیده
    • ا.بیرامیان IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تا کی باید سود پول هارو بگیرین ...... از خدا بترسید به نام قران دروغ که میگین هیچ سود هم میگیرین نزووووووووووول
    • یکی از برندگان IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      الان جمعهن 25فروردی است ولی هنوز واریز نشده لطفا پیگیری کنید
    • رضایی IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام دوستان جوایز واریز شده برا بعضیا نگران نباشید همین امروز
    • همتی ز IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      برگزیدگان مسابقه سلام و عرض تبریک - معاونت قرآن و عترت خدا قوت و تشکر بابت پرداخت جایزه 5000000 ریالی تا باشد از این مسابقه ها
    • سید یاسر حسینی IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      فروردین هم داره تموم میشه جوایزو ندادن. علی برکت الله..
    • مجيد DE ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام امروز شنبه 26 فروردين براي من واريز شد.
    • دري زهرا IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام :جوايز نقدي هفته قبل واريز شده ولي براي من واريز نشده من هردو جا شماره سيبا رو وارد نموده ام بايد چه كار كنم؟
    • شعله جان طهماسبی IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام در مورد واریز جوایز نفدی هنوز برایم چیزی واریز نشده.موقع دادن شماره حساب چون حساب شبا نداشتم وحساب سیبا دادم.شاید به همین دلیل باشد.
    • حکیمی راد IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من بجای شماره شبا شماره کارت دادم هرچی زنگ میزنم گوشی راجواب نمیدهند جایزه من سیصد هزارتومان بود برای بعضیها ریختند حالا تکلیف ما چیه؟جایزه نقدی مارا میدهند من برای امتحان خیلی زحمت کشیدم ونوزده
    • علیرضا بشارتی IR ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام همه جوایز را ریختند به حساب اما جایزه بنده به حساب نیومده. شماره شبای حسابم هم درست ثبت شده لطفا پیگیری کنید.
    • طهماسبی IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چون شماره شبا ندادم جایزه برایم واری نمی شه.چرا؟
    • ن خانکی IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام ، اینجانب دیروز متوجه موضوع شدم. خواهش می کنم آدرس درست پایگاه اینترنتی را برای اطلاع از امتیاز درج کنید. چون پایگاه www.fahmequran.ir برای ورود و اطلاع از امتیاز وارد نمی شود. سپاسگزارم
    • صمداله سيوندي IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چرا جايزه بنده را به حسابم نريختيد چقدر بد قول هستيد
    • اکرم جلیلیان IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام منم نمره ام 20 شد شماره حساب وارد کردم ولی جایزه به حسابم واریز نشده لطفا پیگیری کنید.
    • فاطمه متولیان IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام من درآزمون تشریحی نمره 20 کسب کردم وشماره کارت و شبا را هم درست ثبت کردم ولی هنوز خبری از جوایز نیست ؟چرا؟
    • برگزیده IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام.من تازه متوجه شدم که شماره شبا بانک خودم را اشتباه وارد کردم.شاید عدم واریز وجه جایزه به همین دلیل باشه.لطفا راهنمایی کنید.
    • زهرا مرادی مقام IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام مسولان محترم در راستای فرهنگ وفای ب عهد به قولی ک در سال 95 داده اید عمل کنید و جوایز برگزیدگان مسابقه فهم قرآن را واریز کنید اردی بهشت هم آمد و خبری نشد
    • فاطمه حسینی IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
      0 0
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      با عرض سلام.من در مرحله دوم صد تومان برنده شدم.و شماره حساب و شبای خود را درست وارد کردم.اما چیزی به حسابم تحت عنوان جایزه ریخته نشد.اصلا خبری نیست .چرا؟؟
    • فاطمه عباسی چک IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام . بنده هم در آزمون تشریحی سوره ی صف نمره ی بیست کسب کردم و شماره ی کارت و شبا را درست ثبت کردم . اما هنوز خبری از جوایز نیست . چرا ؟ اگر نمی خواستید جایزه بدهید چرا از اول قول دادید ؟
    • اقدس قاسمی اقلید IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده صدتومن برنده شدم ولی تا امروز که چهارم اردیبهشت هست خبری نیست لطفا جواب بدید.
    • اکرم بینقی IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام اردیبهشت هم اومد ولی خبری از واریز جوایز نشد لطفا پیگیری کنید .
    • زینب غایب IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      در ازمون تشریحی با نمره19 قبول شدم جایزه نقدی 300هزار تومان بود تا امرو پرداخت نشده است لطفا پیگیری نمایید با تشکر غایب
    • حسین زاده IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ، ارپیبهشت هم به نیمه می رسد اما از واریز جوایز خبری نشد -لطفاپیگیری کنید
    • رویا IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام. این همه ملت سرکاری؟ واقعا" احسن به شماها که آزمون قرآن می گیرید جوایز چی شد.
    • مرادی.الف IR ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خوش به حال اونایی که جایزه براشون واریز شده، الان 11 اردیبهشته و هنوز جایزه من به حساب واریز نشده واقعا متاسفم.
    • رعنا حکیمی راد IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام جایزه من سیصد تومان بود پول به حساب من واریز نشده من شماره کارت جای شبا دادم لطفا پیگیری کنید
    • فاطمه IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا جوایز واریز نمیشه منم شماره حساب و شبا رو درست وارد کردم ولی جایزه واریز نشده
    • فاطمه ق IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      پس چی شد جوایز
    • ناهید IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام ببخشید امروز 14 اردیبهشت است من هنوز جایزه ای دریافت نکردم. حداقل راحت بگید پول را واریز نمی کنیم تا ما هم منتظر نباشیم.
    • ن IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام پیامکی برام اومد که برا جایزه اطلاعات رو کامل کنم منم اطلاعاتم رو ارسال کردم منتظرم ببینمچی می شه قبلا یه شماره دیگه دادم شبا بانک رو می شه با مراجعه به خوپرداز دریافت کرد

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