برگزیدگان «آزمون به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» که پاییز سال جاری در دو مرحله تستی و تشریحی به رقابت پرداختند، معرفی شدند.
بنابراین گزارش، مرحله نخست این آزمون به صورت الکترونیکی و تستی و با محوریت مفاهیم و تدبر سوره مبارکه صف برگزار شد؛ در این مرحله بیش از ٥٠٠ هزار نفر از کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی شرکت کردند و برگزیدگان این مرحله که بیش از ٢٠ هزار نفر بودند به مرحله دوم این آزمون راه یافتند.
لازم به ذکر است ،مرحله دوم آزمون به صورت الکترونیکی و تشریحی برگزار شد و در این مرحله رقابت نزدیکی بین شرکتکنندگان وجود داشت . حدود ١٦ هزار نفر از شرکتکنندگان این مرحله کارکنان وزارت آموزش و پرورش و حدود ٤ هزار نفر دیگر متعلق به سایر دستگاههای دولتی بودند .
در نهایت حدود ٦ هزار نفر به عنوان نفرات برگزیده این آزمون سراسری انتخاب شدهاند ؛ ٥ هزار نفر از برگزیدگان این مرحله کارکنان وزارت آموزش و پرورش و مابقی نفرات متعلق به سایر دستگاههای دولتی هستند .در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور بیشترین سهم را در بخش نفرات برگزیده سایر دستگاهها به خود اختصاص دادهاند.
براساس این گزارش ،شرکتکنندگان در مرحله دوم آزمون «به سوی فهم قرآن» جهت اطلاع از امتیاز خود در این مرحله و نحوه دریافت جایزه خود، باید به پایگاه اینترنتی www.fahmequran.ir مراجعه کنند.
جوایز نقدی نفرات برگزیده این آزمون ، در مجموع به ارزش ده میلیارد ریال است و اسفندماه سال جاری به حساب نفرات برگزیده واریز خواهد شد.
نظر شما