ضرب الاجل سازمان لیگ والیبال به هاوش گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» امروز یکشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دومسابقه)، تبریز، ارومیه، اردکان و آمل پیگیری می شود.

باشگاه هاوش گنبد در مکاتبه ای با سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی و لغو پروازهای استان گلستان امکان حضور در ارومیه برای دیدار هفته بیست و یکم را ندارد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال نیز بر اساس آئین نامه لیگ و در پاسخ به نامه باشگاه هاوش، ۲۴ ساعت به این باشگاه مهلت داد تا خود را به ارومیه برساند.

طبق اعلام سازمان لیگ، بازی دو تیم شهرداری ارومیه و هاوش گنبد باید حداکثر تا روز دوشنبه برگزار شود و در غیر این صورت شکست فنی برای هاوش در جدول مسابقات منظور خواهد شد.