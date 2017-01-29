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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

ضرب الاجل سازمان لیگ والیبال به هاوش گنبد

ضرب الاجل سازمان لیگ والیبال به هاوش گنبد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال به تیم هاوش گنبد ۲۴ ساعت مهلت داد تا خود را برای دیدار با شهرداری ارومیه به این شهر برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» امروز یکشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دومسابقه)، تبریز، ارومیه، اردکان و آمل پیگیری می شود.

باشگاه هاوش گنبد در مکاتبه ای با سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی و لغو پروازهای استان گلستان امکان حضور در ارومیه برای دیدار هفته بیست و یکم را ندارد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال نیز بر اساس آئین نامه لیگ و در پاسخ به نامه باشگاه هاوش، ۲۴ ساعت به این باشگاه مهلت داد تا خود را به ارومیه برساند.

طبق اعلام سازمان لیگ، بازی دو تیم شهرداری ارومیه و هاوش گنبد باید حداکثر تا روز دوشنبه برگزار شود و در غیر این صورت شکست فنی برای هاوش در جدول مسابقات منظور خواهد شد.

کد مطلب 3890955

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