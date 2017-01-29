به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر یکشنبه در نشستی خبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای آتشنشان حادثه ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: طی سه سال گذشته مدل های تامین مالی شهردار ها تغییر کرده است؛ با ادامه روند گذشته هیچ پروژه ای در شهر به نتیجه نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از پروژه ها به صورت نقد و تهاتر به مرحله اجرا می رسید که کمک خوبی محسوب می شد چرا که با اکثر پیمانکاران به صورت تهاتری وارد عمل می شدیم، خاطرنشان کرد: باید به این نکته نیز اذعان داشت که در این بین‌ مشکلاتی را شاهد بودیم.

ایلیات با تاکید بر اینکه خوشبختانه درصدد پیاده سازی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در کلان شهر کرج هستیم، افزود: در این راستا کسانی که توان پرداخت بدهی های خود به صورت نقدی نداشتند به بانک شهر معرفی شده تا بدون کارمزد این پول در اختیار بدهکاران شهرداری قرار گیرد.

کنارگذر شمالی کرج با اعتبار ۵۱۵ میلیاردی اجرا می شود

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج با تاکید بر اینکه افرادی که راسا نسبت به پرداخت بدهی های خود وارد عمل شده از تخفیف ۲۳ درصدی بهره مند می شدند، گفت: اکثر پروژه های تعریف شده به صورت نقد و تهاتر بوده است اما متاسفانه برخی از پروژه ها بخاطر منابع مالی تکمیل نشده بود.

وی با اشاره به اینکه پیرو تمام مشکلات یاد شده یک تفاهم نامه در قالب اعطای تسهیلات به پیمانکاران با بانک شهر منعقد شد که این موضوع از طرف این بانک پیگیری شده است، گفت: بیش از ۹۰ درصد پروژه هایی که از سال های قبل نیمه کاره بود تا کنون به بهره برداری رسیده است.

ایلیات با اشاره به اینکه پل شهدای پلیس در عرض ۱۱ ماه به بهره براری رسید که این پروژه مکمل تونل شهری آیت الله هاشمی رفسنجانی بود، تصریح کرد: کنارگذر شمالی یکی از پروژه های مهم است که با مشارکت بانک شهر نیز اجرایی می شود، قرار داد اولیه این طرح ۵۱۵ میلیارد تومان است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی اولین پروژه ای است که در آغاز همه منابع مالی آن را تامین کرده ایم بحث منابع نقدی تا امروز توسط بانک شهر تامین شده است.

افتتاح بزرگراه شمالی کرج ترافیک را دور می زند

وی با اعلام اینکه به سرعت در بحث تملکات وارد موضوع شده و از طریق مراجع ذی‌صلاح احکام را اخذ خواهیم کرد تا محور باز و این مسیر ۱۹ کیلومتری طی مدت چهار سال به بهره برداری برسد، گفت: باید به این نکته تاکید کرد که اتوبان به یکی از معابر شهری تبدیل شده است که این مهم تاثیر چشم گیری در بحث آلودگی هوا دارد.

ایلیات با بیان اینکه این بزرگراه کمک بزرگی است تا بخش عظیمی از تردد اتوبان تهران - کرج به نقطه شمالی و دور از شهر منتقل شود، گفت: طبق برآورد های انجام‌ شده حدود ۶۰ درصد تردد از بزرگراه شمالی صورت خواهد گرفت.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج بیان کرد: یکی از اقداماتی که در ورودی و خروجی شهر انجام پذیرفت، پل حامی بود که با مشارکت بانک شهر و با صرف اعتباری بالغ بر۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

ایلیات خاطرنشان کرد: فاز یک و دو پل شهدای حصارک در کمترین زمان به نتیجه رسیده است، این پل یکی از معدود پل هایی است که بحث انحراف بزرگراه را در بر نداشته است.

بررسی تغییر مدل تامین منابع مالی شهرداری ها

وی با تاکید بر اینکه طی چهار سال گذشته اقدامات شایان‌توجهی در این منطقه اجرایی شده که از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: به طور قطع از زمانی که مدل تامین منابع مالی شهرداری ها تغییر پیدا کرده است شاهد رشد و توسعه چشمگیر پروژه ها بودیم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج با اعلام اینکه تحولات خوبی را طی سنوات اخیر در سطح شهر کرج شاهد بوده ایم‌ که شهرداری در راستای تحقق این مهم پیش رو بوده است، افزود: اگر از منابع بانکی برای اجرای پروژه ها استفاده نمی شد نتایج مطلوبی حاصل نمی شد.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فراوانی داشتند تا کلانشهرها به خرمشهر مساعدت لازم را داشته باشند، گفت: شهر کرج به کمک بانک شهر یک پروژه ۱۰ میلیارد تومانی را در این شهر آغاز کرده است.

ایلیات با بیان اینکه پروژه های زیادی را در سطح شهر شاهد هستیم، گفت: آمادگی داریم در رابطه با مباحث تفریحی و گردشگی و رفاهی در اطراف کنارگذر شمالی سرمایه گذاری صورت گیرد؛ این بزرگراه در بحث اقتصاد شهری نیز تاثیر گذار است.

تقسیم بندی بافت های فرسوده کرج

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج با اعلام اینکه لایحه راه اندازی خط BRT از محدوده میدان کرج تا میدان حصارک تا پایان سال جاری به شورای شهر ارائه خواهد شد، افزود: درصدد هستیم ۳۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای جهانی به صورت تهاتر خریداری تا به ناگان حمل و نقل عمومی افزوده شود.

ایلیات بیان کرد: بافت های سطح شهر کرج به چند دسته تقسیم شده اند که بافت های حیاتی، روستایی _ تاریخی، معضل دار (وجود زندان ها در برخی از محدوده ها) و غیر رسمی (حاشیه نشینی) از جمله آن ها محسوب می شود به همین منظور مشاورانی در این زمینه به دنبال برنامه ریزی های کلیدی برای توانمند سازی بافت های نام برده هستند تا بر اساس آن، مصوباتی برای خدمات رسانی در این زمینه طی امسال و سال آینده در نظر گرفته شود.

وی در پایان سخنان خود بر این مهم تاکید کرد و گفت: اصل اساسی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر کرج، ایجاد انگیزه های لازم برای مردم با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه است و استفاده از پتانسیل معتمدان محلات شهر می تواند نقشی کلیدی را برای تحقق این امر ایفا کند.