جشنواره گل نرگس در کازرون برگزار می شود

بخشدار جره و بالاده کازرون به خبرنگار مهر گفت: گل نرگس و جشنواره آن نماد شهرستان تاریخی کازرون است که امسال نیز مانند سال گذشته در بخش جره و بالاده برگزار می شود.

سیدمجتبی علوی افزود: مراسم جشن گل نرگس کازرون با هماهنگی فرمانداری، دبیرخانه دائمی جشن گل نرگس و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان۲۱ بهمن در محل نرگس زار جره برگزار خواهد شد.

وی از حضور مسئولان کشوری و استانی در جشنواره گل نرگس کازرون خبر داد و بیان کرد: امسال به علت تاخیر در بارندگی و وجود خشکسالی ها با تدابیر صورت گرفته توسط اداره منابع طبیعی کازرون و دهیاری جره و اهالی، نرگس زارها به صورت دستی آبیاری شدند که همین امر موجب تاخیر در گل دهی نرگس زارها و برگزاری جشنواره شد.

علوی با بیان اینکه جشنواره گردشگری و بازدید از نرگس زارها، مناطق باستانی و دیدنی بخش جره و بالاده از ۷ بهمن آغاز شده، ادامه داد: این رویداد تا پایان بهمن و فصل برداشت گل نرگس ادامه دارد و تدابیر لازم برای حضور گردشگران و طبیعت‌دوستان اندیشیده شده است.