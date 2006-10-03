ارائه نتايج گزارشات نقص فني خودروهاي داخلي در آينده نزديك / بزرگ نمايي نقص فني خودروها منصفانه نيست

سيد حسين هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: طبيعي است در صورت مشخص شدن صحت و سقم رابطه مستقيم علل حريق خودروها نسبت به وجود نقص فني ، خودروهاي مربوطه به كارخانه بازگردانده شده و مشكل آنها برطرف مي شود. بنابراين اين گونه بزرگنمايي ها منجر به از دست دادن بازارهاي جهاني براي صادرات خودروهاي داخلي خواهد شد.

وي گفت: تا زماني كه نتايج واقعي از بررسي هاي كميته تحقيق و تفحص مجلس مشخص نشده نبايد گزارشي در اين زمينه منتشر شود. زيرا طي يك سال گذشته حدود 27 هزار نفر در حوادث جاده اي كشور كشته شدند بنابراين وقوع اين گونه حوادث علل متفاوتي مي تواند داشته باشد ، به گونه اي كه كمبود حضور موثر و قاطع پليس راه در جاده هاي پرتردد ، فرسودگي ناوگان حمل و نقل و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در جاده ها نيز عوامل بسيار موثري در كاهش وقوع حوادث جاده اي بوده و نمي توان آنها را ناديده گرفت.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه از مجموع كل كشته هاي حوادث جاده اي در طول يك سال گذشته علت كشته شدن تنها 124 نفر از اين افراد حريق خودرو اعلام شده است ، اظهار داشت: بايد در نظر گرفت بزرگ نمايي عامل حريق خودرو كه در حدود نيم درصد كشته هاي حوادث جاده اي را به خود اختصاص داده در مقايسه با ديگر عوامل كمي منصفانه به نظر نمي رسد و بنابراين بايد منتظر نتايج بررسي كميته تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه بود و در مطبوعات قضاوت هاي ناعادلانه را در اين زمينه منتشر نكرد.

وي در خصوص زمان اعلام نتيجه بررسي كميته تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با حريق خودروهاي داخلي و وجود نقص فني در آنها را ، در آينده نزديك اعلام كرد و گفت: اين كميته قول مساعد نسبت به بررسي سريع اين پرونده داده و اميدواريم هر چه زودتر اين موضوع مشخص شود. زيرا هر چه زمان بيشتري صرف شود مطبوعاتي شدن اين مسئله تاثير منفي بر حضور جهاني ايران در عرصه صادرات خودرو خواهد گذاشت.