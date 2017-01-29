هیچ جریان خاصی علیه تراکتورسازی در میان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، ‌ این سازمان در واکنش به نامه نگاری ‌مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به وزیر ورزش در مورد برقراری عدالت در لیگ برتر، جوابیه ای ‌را برای تنویر ‌افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه در نحو برگزاری رقابت ها بشرح ذیل منتشر کرد:

«اینکه در نامه مذکور به ذهنیت در فصول گذشته اشاره شده، باید بگوییم در فصول ‌گذشته تیم ‌تراکتورسازی مانند سایر تیم ها در رقابت های لیگ حضور ‌داشته و مشکلی نداشته است. بنابراین ‌شایسته نیست برای افکار عمومی ‌ذهنیت نامناسب به وجود بیاوریم. ‌

اشتباهات داوران ممکن است برای هر تیمی رخ بدهد، هرچند ‌پرسپولیس، استقلال و نفت و سایر تیم ‌ها به نحوه قضاوت اعتراض ‌داشته باشند اما مشاهده می شود تیم ها وقتی که نتیجه نمی ‌گیرند ‌فدراسیون و سازمان لیگ را مقصر قلمداد می کنند. ‌

اظهار نظر برخی افراد، نظر شخصی شان بوده و این صحبت ها ‌ارتباطی با فدراسیون فوتبال و سازمان ‌لیگ ندارد زیرا سازمان لیگ ‌اجازه نمی دهد کسی در امور جاری آن دخالت کند و افراد فقط ‌در ‌محدوده مسئولیت مربوطه به خود می تواند اظهار نظر کنند. ‌

نحوه برگزاری مسابقات طی برنامه جامع ای قبل از شروع ‌مسابقات به مدیران محترم باشگاهی ارسال ‌شده و در آن زمان، اعتراضی به نحوه ‌برگزاری مسابقات نشد. اکنون نیز تغییری در برنامه به ‌وجود ‌نیامده که سازمان لیگ بخواهد عمدا آن را به نفع باشگاهی تنظیم کند. ‌

در نیم فصل اول مسابقات تیم تراکتورسازی براساس همین برنامه نتایج ‌خوبی گرفته، چرا این باشگاه در ‌نیم فصل اول به برنامه مسابقات ‌اعتراضی انجام نداد و متاسفانه هر موقع تیمی نتیجه نمی گیرد ‌برای ‌تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی، اعتراض ها شروع می شود. ضمن ‌اینکه آقای قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی نیز اعلام کرده ‌در نیم فصل دوم خوب نبودیم و ایشان هم از عملکرد فنی تیم ‌راضی ‌نبود. ‌

شایان ذکر است که در دوازده هفته پایانی در هفته های ۲۲، ۲۴، ۲۵ و ‌۲۶ تیم پرسپولیس قبل از ‌تراکتورسازی بازی می کند در هفته های ‌۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ تیم تراکتورسازی زودتر از پرسپولیس بازی ‌می ‌کند همچنین در سه هفته پایانی همه مسابقات به صورت همزمان ‌برگزار می شود و در هفته ‌بیستم نیز دو تیم پرسپولیس و ‌تراکتورسازی بایکدیگر بازی دارند. ‌

جناب آقای آجرلو، بدون شک استان آذربایجان شرقی افتخار ایران است و ‌تراکتورسازی نماینده ای ‌شایسته و افتخار آفرین در مسابقات است. جنابعالی بهتر می دانید هیچ کسی و یا جریان خاصی در ‌فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ‌به دنبال قهرمانی تیم خاصی نبوده و نیست وافرادی که در ‌فدراسیون ‌وسازمان لیگ هستند اکثریت آنها پایتخت نشین نبوده و از قومیت های ‌مختلف هستند. ‌

دور از انصاف، خرد و منطق است که همه مشکلات خود را به منظور ‌تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی ‌متوجه فدراسیون و سازمان لیگ ‌کنیم.»