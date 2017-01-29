بیش از ۶۰ درصد پروژه های دهه فجر آران توسط خیرین احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۳۰ طرح عمرانی - خدماتی در آران و بیدگل به بهره برداری می رسد که سهم خیرین مانند گذشته در آن بسیار است.

وی تصریح کرد: امسال برای بهره برداری از این طرح ها ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است که ۴۶ میلیارد ریال آن توسط دولت ومابقی توسط خیرین هزینه شده است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به محدودیت دولت در پرداخت هزینه های عمرانی گفت: از ابتدای سال مالی جاری ۱۵۰ طرح عمرانی با تصویب اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال تعریف شده که اولویت انجام فعالیت ها برای طرح های نیمه تمام بوده است.

وی تصریح کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام در بخش جاده مرکزی و کویرات و تکمیل چندین طرح فرهنگی و ورزشی در اولویت شهرستان بوده که تا حدود زیادی عملیات اجرایی آنها انجام شده است.

معینی نژاد همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب بهداشتی و درمانی در شهرستان صد هزار نفری آران و بیدگل تصریح کرد: در دهه فجر امسال کلنگ آغاز چهار طرح عمرانی در زمینه بهداشت و درمان در بخش های مختلف شهرستان به زمین زده می شود.

وی تاکید کرد: دهه فجر زمان مناسبی برای ارائه خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم است تا از این طریق مردم نیز از مزایای و خدمات این فعالیت ها آگاه شوند.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به تهدیدات همیشگی دشمنان کشورمان توسط استکبار و همسایگانی که در سیطره استکبار هستند، افزود: در دولت یازدم دولت توانست با تدبیر و ایجاد امید در دل مردم رشد منفی نزدیک به منفی هفت درصد را به هفت درصد مثبت تبدیل کرده و همچنین تورم را تا حد زیادی مهار کند.

وی به افزایش اهمیت و اعتبار ایران اسلامی در جهان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر همه کشورهای دنیا بیش از پیش به عظمت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان پی برده اند و به نقش ایران در حل مشکلات داخلی کشورهایی مانند سوریه و عراق نیز واقف شده اند.