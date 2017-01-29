کلاهبرداری ۴۰ میلیارد تومانی زن و شوهر نامرئی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم در تشریح این خبرگفت: رسیدیگی به این پرونده با شکایت شهروندی آغازشد که ادعا می کرد با خرید ملکی در یک بنگاه املاک، طعمه کلاهبرداران حرفه ای شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع کاراگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی رسیدگی به این پرونده را آغاز و در تحقیقات اولیه دریافتند این پرونده چند شاکی دیگر نیز دارد.

سردار امیری مقدم گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با دعوت از شاکیان پرونده و تحقیقات اولیه ازمالباختگان، بنگاه املاک در منطقه امام هادی که اقدام به خرید ملک کرده را شناسایی کردند. سرنخ های موجود نشان می داد در بنگاه مورد نظر پس از انجام معامله و هنگام انتقال سند در محضر خانه ، جعلی بودن اسناد و همچنین جعلی بودن هویت فروشنده که زنی جوان است مشخص می شود.

وی با بیان اینکه پیگیری بعدی نشان داد زن جوان بدون برجای گذاشتن رد پایی از خود و همدستش متواری شده است،گفت: کاراگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در تحقیقات پرونده ،بنگاه املاک مورد نظر را شناسایی و با بررسی های اولیه وتحقیقات از اهالی محل مشخص شد این بنگاه از مدتی قبل تعطیل بوده و فعالیتی ندارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضائی ، مدیر بنگاه املاک و مسئول دفتر اسناد رسمی که مرتبط با این پرونده بودند را به پلیس آگاهی احضار کردند.

وی اظهار داشت: پس از چند روز دو فرد مورد نظر به پلیس آگاهی مراجعه و در بازجویی های به عمل آمده ازاین افراد ،هویت مالک اصلی ملک شناسایی و به پلیس آگاهی دعوت شد که در اظهارات خود عنوان داشت از موضوع فروش ملک خود بی اطلاع بوده است.

سردار امیری مقدم تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات به صورت ویژه پیرامون شناسایی افراد مراجعه کننده به بنگاه و دفتر اسناد آغاز که با اقدامات پلیسی و تحقیقات گسترده کاراگاهان توانستند یکی از متهمان به نام هادی ۴۱ ساله را در بلوار طوس شناسایی و بلافاصله دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت:در پی اظهارات این متهم و با توجه به تحقیق از مدیر بنگاه و محضردار و همچنین پی گیری های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی و استعلام از سامانه های پلیسی در نهایت متهمان اصلی پرونده و جاعلان اسناد به نام های هادی ۴۴ ساله و همسرش به نام شهربانو ۳۹ ساله را در مخفیگاه شان واقع در بلوار الهیه شناسایی و دستگیر کردند.

سردار امیری مقدم گفت: در بازرسی از مخفیگاه زن و شوهر کلاهبردار، انواع مهر ادارات و سازمان های مختلف و چند عدد مهر پرس ثبت اسناد به همراه تعداد زیادی دفترچه جعلی مالکیت زمین و ملک کشف شد.

وی با اعلام اینکه زن و شوهر کلاهبردار در بازجویی های خود صراحتا به بزه انتسابی اعتراف کرده اند، گفت: در این خصوص سه مالباخته دیگر نیز شناسایی شده و در بررسی های انجام یافته ارزش کلاهبرداری های صورت گرفته ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.