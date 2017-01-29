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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان؛

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در زنجان اعلام شد

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در زنجان اعلام شد

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر زنجان از چهار راه امیرکبیر به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) است.

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از سخنرانی حاج بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در راهپیمای ۲۲ بهمن شهر زنجان خبرداد و  افزود: در حال حاضر  سخنرانی دکتر حاج بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شهر زنجان قطعی شده است.

وی با بیان اینکه تعین مسیر و سخنران راهپیمایی ها به عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است، ادامه داد: وظیفه تعیین مسیر و سخنران به عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است و از بین گزینه های مختلف آقای حاج بابایی برای سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن تعین شده اند.

حسینی به مصادف شدن روز ۲۲ بهمن با روز جمعه و برنامه ریزی برای شرکت راهپیمایان زنجانی در نماز جمعه، افزود: به همین منظور اتوبوس های برای انتقال راهپیمایان به مصلای نماز جمعه شهر زنجان در خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، مستقر خواهند شد.

کد مطلب 3890971

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