به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمی ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از سرطان در همدان با بیان اینکه ساختار معاونت اجتماعی به تازگی ایجاد شده است، گفت: تشکیل این معاونت از لحاظ قانونی و شکلی، سال‌ها مغفول مانده بود و در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر تشکیل آن تأکید شد که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر لزوم توجه به موضوع ارتقای سلامت با تغییر سبک و شیوه زندگی، ارائه آموزش به طور ویژه را خواستار شد و با اشاره به اینکه سرطان گفتمان اجتماعی است، عنوان کرد: تغییر رفتار و سبک زندگی بدون مشارکت لایه‌های مختلف اجتماع، عملی نیست.

رحیمی نقش همکاری‌های بین‌بخشی را در تحقق سلامت جامعه مهم دانست و گفت: همه سازمان‌ها باید در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی برای سلامت در جامعه مشارکت جدی داشته باشند به نحوی که تنها وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم تلقی نشود.

وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی نیازمند تعهد مستمر بنگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها در خصوص مشارکت در سلامت است، گفت: جلسات منظم با حضور رهبر معظم انقلاب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود و ما نیز با تلاش همگانی برای تحقق منویات ایشان تلاش می‌کنیم.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: سازمان‌های مرتبط برای ترویج تغذیه سالم، فعالیت‌های بدنی، برنامه‌های پیشبرد اهداف سلامت، کنترل عوامل خطرزا و تقویت آموزش جامعه در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان با تولید و پخش برنامه‌های آموزشی تلاش می‌کنند.

توجه به خودمراقبتی و غربالگری برای پیشگیری از سرطان بسیار مهم است

وی تحت پوشش قرار دادن تمام گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را با تأکید بر بیماری‌های سخت‌درمان مهم عنوان کرد و افزود: توجه به خودمراقبتی و غربالگری برای پیشگیری از سرطان بسیار مهم است و برای تحقق این هدف، جلسات مشترکی برای افزایش مشارکت سمن‌ها باید انجام شود؛ همچنین برای تولید محصولات بیولوژیک تلاش شود.

رحیمی با اشاره به اهمیت تدوین نقشه راه در حوزه سمن‌ها، گفت: همکاری بین‌بخشی و کاهش عوامل خطرزا، ارتقای سواد و دانش‌پذیری جامعه را موجب می‌شود.

وی با بیان اینکه مشارکت اجتماعی واژه نمادین نیست، اظهار داشت: امروزه توسعه ملی کشورها بیش از هر چیز به مشارکت فعال و موثر افراد جامعه وابسته است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همدان از فعالیت ۲۳ سازمان مردم‌نهاد در استان همدان خبر داد و گفت: بسیاری از این سمن‌ها در حمایت از بیماران سخت‌درمان، بیماران خاص و غیره فعالیت می‌کنند و با در نظر گرفتن استراتژی آموزشی مناسب، برای کاهش روند تولید بیماری‌ها تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۸۵۰ موسسه خیریه در کشور، افزود: از این تعداد، ۶۳ موسسه در حوزه سرطان فعال هستند و ۴۰ بیمارستان در کشور توسط خیران ساخته شده است که به عنوان نمونه می‌توان به مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان به عنوان بیمارستان خیرساز که در حال ارائه خدمت است، اشاره کرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: بی‌شک مبارزه با سرطان و بیماری‌های سخت‌درمان نیازمند تدبیر، آرامش، امید و عزم جمعی در لحظه لحظه این مبارزه همه‌جانبه است و همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن به وجود موسساتی مانند محک تهران، امام رضای مشهد، امید ارومیه و مهرانه زنجان نیاز دارد.