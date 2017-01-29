آتش در کمین بازار کرمان/ انبارهای غیراستاندارد در خانه های تاریخی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: وقوع آتش سوزی در پلاسکو بار دیگر نگاه های را به سمت مکان هایی سوق داده است که بیشترین پتانسیل بروز آتش سوزی را دارند در کلانشهر کرمان با روند شتابزده توسعه عمران شهری، مردم شهر هر روز شاهد احداث ساختمانی بلندمرتبه هستند، در کنار خطر زمین لرزه در کرمان و لزوم مقاوم سازی اما آتش سوزی خطری است که همیشه در کمین است.

جدای از اینکه در بسیاری از شهرهای دور افتاده استان کرمان یا امکانات اتش نشانی وجود ندارد و یا اگر هم امکاناتی است با فرسودگی و کمبود شدید مواجه است اما در شهرهای بزرگ نیز گویی مشکل آتش سوزی به کلی فراموش شده است.

هنوز هم اگر از سمت بازار کفاش ها به بازار کرمان گام بگذارید در سمت چپ ویرانه هایی یکی از زیباترین کاروانسراهای کرمان به نام «جر» را می توان دید، کاروانسرایی که همین چند سال قبل بود که در آتش سوخت و نابود شد هنوز هم اگر از سمت بازار کفاش ها به بازار کرمان گام بگذارید در سمت چپ ویرانه هایی یکی از زیباترین کاروانسراهای کرمان به نام «جر» را می توان دید، کاروانسرایی که همین چند سال قبل بود که در آتش سوخت و نابود شد.

آتش از جرقه یکی دستگاه پنبه زنی شروع شد و در نهایت انبار غیر استاندارد پنبه در چشم به هم زدنی به کوهی از آتش تبدیل شد که درنهایت با حضور آتش نشانی مهار شد.

اگر این روزها سری به همین کاروانسرا بزنید باز هم همان کارگاه پنبه زنی و انبارهای الیاف را می توانید در حجره های نیمه ویران این کاروانسرا ببینید.

این داستان در اکثر کاروانسراها و حجره های بازار بزرگ کرمان دیده می شود، بازاری که عنوان بزرگترین راسته بازار ایران را به خود اختصاص داده اما اکثر کاروانسراهایش به انبارهای بزرگ کالا تبدیل شده، این درحالی است که در بسیاری از این انبارها حتی یک کپسول آتش نشانی هم دیده نمی شود.

از سوی دیگر اگر به سیستم برق این مکان های فرسوده نگاه کنید چیزی که می بینید بیشتر به تار عنکبوت شبیه است تا سیستم برق کشی و این امر خطر آتش سوزی را در بازار کرمان بیشتر می کند.

یک جرقه برای حریق انبارهای غیر استاندارد لازم است

هر چند سیستم برق سراسری بازار نوسازی شده است اما در حجره ها و به خصوص انبارها چیز دیگری را می توان دید بطوریکه فقط یک جرقه لازم است که بازار کرمان به کانون آتش تبدیل شود.

اما خطر را زمانی می توان در بازار کرمان دید که به این نکته توجه کنیم که کوچه های تنگ و باریک بافت تاریخی اطراف بازار کرمان امکان تردد امکانات آتش نشانی را نیز از بین می برد و این سوال ایجاد می شود که اگر در این مناطق اتش سوزی روی دهد امکانات آتش نشانی چگونه باید به بازار منتقل شود.

امکان دسترسی به بازار وجود ندارد

از سوی دیگر بازاریان برای جبران کمبود فضای انبار کالاها، خانه های تاریخی و گاه فرسوده اطراف بازار را به انبار تبدیل کرده اند، انبارهایی که اکثرا در کوچه هایی با عرض کمتر از دو متر قرار گرفته اند و اصول انبارداری نیز در آنها رعایت نشده است.

از سوی دیگر بازاریان برای جبران کمبود فضای انبار کالاها، خانه های تاریخی و گاه فرسوده اطراف بازار را به انبار تبدیل کرده اند، انبارهایی که اکثرا در کوچه هایی با عرض کمتر از دو متر قرار گرفته اند و اصول انبارداری نیز در آن ها رعایت نشده است روح الله همت زاده، رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: آنچه که مسلم است، حادثه پلاسکو موجب شد بسیاری از دیدگاه ها در زمینه پرداختن به کار امداد رسانی و امدادرسانان به خصوص آتش نشانان تغییر کند.

وی افزود: حدود دو ماه است که پایان کار ساختمان ها در شهر کرمان پس از تائید آتش نشانی صادر می شود یعنی قبل از آن دیدگاه های امدادی در زمینه ساخت و سازها مدنظر نبود.

وی ادامه داد: برخی از ساختمان ها در شهر کرمان دچار مشکلات عمده هستند که به ویژه در بخش غرب شهر و منطقه متمرکز آپارتمان نشین قرار دارد بطوریکه برخی از این مجتمع ها هیچ راه ورودی در صورت بروز آتش سوزی ندارند و می توانند در صورت بروز حادثه فاجعه بار باشند.

وی در خصوص بازار کرمان نیز گفت: اقداماتی از جمله ایجاد چند شیر اضطراری جدید برای تامین آب برای اطفاء حریق در زمان های بحرانی در نظر گرفته شده است اما همچنان در بازار کرمان مشکل داریم.

وی افزود: سیم کشی مغازه ها و انبارها استاندارد نیست و تجهیزات اولیه آتش نشانی را نیز در اختیار ندارد و از همه بدتر اینکه هیچ راه دسترسی به بازار کرمان در صورت آتش سوزی وجود ندارد.

همت زاده به انبارهای متعدد در کوچه و پس کوچه های اطراف بازار اشاره کرد و افزود: وضعیت این انبارها اسفبار است و در صورت آتش سوزی مشکلات عمده ای در بازار به وجود خواهد آمد.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرمان ادامه داد: دستگاه های پرتال اطفاء حریق در گذشته خریداری شده و امکان استفاده از این دستگاه ها وجود دارد و همچنین موتورهای آتش نشان نیز ساماندهی شده اند اما این تجهیزات نمی توانند مشکل عمده ما را در این زمینه رفع کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین نکات ایمنی در واقع پیشگیری از وقوع حوادث است و در این زمینه باید هشدارهای آتش نشانی جدی گرفته شود نکات ایمنی به خصوص در زمینه انبار داری و اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد.

حادثه ای مانند پلاسکو برخی از نقاط شهر کرمان را نیز تهدید می کند

عسکری گفت: حادثه ای مانند پلاسکو برخی از نقاط شهر کرمان را نیز تهدید می کند و باید از حالا برای آنها چاره اندیشی کنیم.

وی با اشاره به اخطارهای مداوم به برخی از واحدهای تجاری در بافت فرسوده شهر کرمان افزود: بارها به این دست افراد هشدار داده شده است و باید گفت با توجه به فعالیتهای تجاری و صنفی در بافت فرسوده در این بخش مشکل داریم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان ادامه داد: باید صاحبان این واحدها از حادثه پلاسکو درس عبرت بگیرند و امنیت این ساختمان ها را بالا ببرند تا خود و سایر شهروندان در معرض خطر قرار نگیرند.

وی تاکید کرد که باید در این زمینه فرهنگ سازی لازم در بین مردم انجام شود.

عسکری ادامه داد: در حال حاضر پایان ساخت ساختمان ها در شهر کرمان بعد از تائیده آتش نشانی انجام می شود.

وی تجهیز ساختمان ها با سیستم های اعلام و اطفای حریق، وجود راه های اضطراری فرار و وجود راه های دسترسی را در مراکز مختلف ضروری دانست.

معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به کارهای مثبتی که در بحث بازار صورت گرفته است گفت: ۸۰۰ واحد تجاری در بازار کرمان وجود دارد که این اصناف باید ساماندهی سیستم سیم کشی، انبار داری و اصول پیشگیری را در اولویت کار خود قرار دهند.

اقدامات قابل توجهی برای ساماندهی بازار انجام شده است

وی افزود: خوشبختانه اقدامات مطلوبی در سال های اخیر در بازار انجام شده است اما بازاریان هم باید در خصوص ایمن سازی بازار همکاری کنند و ما هم در این خصوص آماده همکاری هستیم.

معاون استاندار کرمان به وجود انبارهای متعدد مجاز و غیر مجاز در بازار کرمان اشاره کرد و گفت: در این خصوص هشدارهای مکرری به صاحبان این انبارها داده شده است.

وی ساماندهی، تجهیز و اصول چینش در این انبارها را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای حل مشکل دسترسی تجهیزات آتش نشانی نیز موتورهای آتش نشانی در کرمان شکل گرفته اند با این هدف که بتوان دسترسی ماموران اتش نشانی را به کانون آتش سوزی های احتمالی را تسریع کرد.

با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در کرمان اما به نظر می رسد همچنان انبارهای غیر مجاز، عدم دسترسی به بازار و حضور اصناف در واحدهای فرسوده چالشی غیر قابل انکار در بازار است که باید با همکاری بازاریان و دستگاه های متولی هر چه زودتر برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

در کنار تمام چالش هایی که بازار را تهدید می کند صدها واحد تجاری موجود در شهر کرمان که بلند مرتبه سازی شده اند و مجهز به دستگاه های اطفای حریق نیستند به مانعی بزرگ در مسیر پیش گیری از بروز حریق های بزرگ در کرمان تبدیل شده است از سوی دیگر با افزایش آپارتمان نشینی و ساخت واحدهای بزرگ مسکونی متاسفانه تنها نکته ای که در آن ها رعایت نمی شود مجهز بودن به سیستم های هشدار و اطفاء حریق است.