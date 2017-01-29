برگزاری مسابقات انتخابی هیئت کونگ فو البرز با حضور ۱۳۰ ورزشکار

نجمه یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات انتخابی هیئت کونگ فو استان البرز در بخش بانوان خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات در چهار رده سنی با حضور ۱۳۰ شرکت کننده از سطح استان البرز برگزار شد.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بودند، افزود: این مسابقات به منظور انتخاب ورزشکاران برای شرکت در مسابقات کشوری سبک کونگ فو «توآ» انجام شد که قرار است در پایان بهمن ماه برگزار شود.



نائب رئیس هیئت کونگ فو استان البرز با تاکید بر اینکه نفرات منتخب به مسابقات کشوری اعزام می شوند، گفت: شرکت کنندگان در مسابقات انتخابی موفق به کسب ۳۵ مدال طلا، ۳۰ مدال نقره و ۴۰ مدال برنز در بخش انفرادی شدند.