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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۱۰ میلیارد تومان به ایجاد زیرساخت های گردشگری استان اختصاص یافت

۱۰ میلیارد تومان به ایجاد زیرساخت های گردشگری استان اختصاص یافت

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سفر هیئت دولت به استان ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساخت های گردشگری استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان افزود: برنامه ریزی لازم در راستای اختصاص این اعتبار انجام شده و برای آن پروژه های مختلفی نیز تعریف شد.

وی بیان داشت: در سالهای گذشته یکی از مشکلات در بخش گردشگری و اماکن گردشگری و عمومی استان کمبود و نبود سرویسهای بهداشتی در اماکن عمومی بود.

نیک اقبالی اظهار داشت: در راستای حل این مشکل یک میلیارد تومان از محل اعتبار اختصاص یافته در سفر رئیس جمهور به استان تامین می شود.

وی افزود: این مبلغ در صورت تصویب تا قبل از تابستان برای رفع مشکل سرویسهای بهداشتی اختصاص و این مشکل حل خواهد شد.

نیک اقبالی تصریح کرد: درصدی از این اعتبار نیز برای اردوگاههای شناخته شده در استان مانند اردوگاه شلالدان و اردوگاههای شهرهای مختلف استان اختصاص می یابد.

وی بیان داشت: این اعتبار در این اردوگاهها در راستای رفع مشکلات زیر ساختی مانند آبرسانی، جاده و برق  و ... هزینه می شود.

نیک اقبالی افزود: مبلغی نیز برای احداث چهار کمپینگ اقامتی هزینه خواهد شد.

کد مطلب 3890982

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