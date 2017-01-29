۱۰ میلیارد تومان به ایجاد زیرساخت های گردشگری استان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان افزود: برنامه ریزی لازم در راستای اختصاص این اعتبار انجام شده و برای آن پروژه های مختلفی نیز تعریف شد.

وی بیان داشت: در سالهای گذشته یکی از مشکلات در بخش گردشگری و اماکن گردشگری و عمومی استان کمبود و نبود سرویسهای بهداشتی در اماکن عمومی بود.

نیک اقبالی اظهار داشت: در راستای حل این مشکل یک میلیارد تومان از محل اعتبار اختصاص یافته در سفر رئیس جمهور به استان تامین می شود.

وی افزود: این مبلغ در صورت تصویب تا قبل از تابستان برای رفع مشکل سرویسهای بهداشتی اختصاص و این مشکل حل خواهد شد.

نیک اقبالی تصریح کرد: درصدی از این اعتبار نیز برای اردوگاههای شناخته شده در استان مانند اردوگاه شلالدان و اردوگاههای شهرهای مختلف استان اختصاص می یابد.

وی بیان داشت: این اعتبار در این اردوگاهها در راستای رفع مشکلات زیر ساختی مانند آبرسانی، جاده و برق و ... هزینه می شود.

نیک اقبالی افزود: مبلغی نیز برای احداث چهار کمپینگ اقامتی هزینه خواهد شد.