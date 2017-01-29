روش درمان بیماری سرطان در افراد مختلف متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از سرطان که با شعار «اصلاح باورها، راه مبارزه با سرطان» در همدان برگزار شد، اظهار کرد: درمان سرطان بسیار پیچیده است و درمان یک نوع سرطان در افراد مختلف بر اساس شرایط اکونومیک، اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

وی با بیان اینکه موضوع سرطان به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر به صورت خاص مورد توجه است، گفت: در ایران بیماری‌های قلبی عروقی رتبه نخست، حوادث رتبه دوم و سرطان‌ها مقام سوم مرگ و میر را دارند.

مدیر عامل کانون سرطان استان همدان افزود: در کشور ایران نیز دلایل افزایش سرطان با علل جهانی مانند افزایش جمعیت، بالا رفتن امید به زندگی و گسترش و شتاب بالای تغییرات عوامل خطرساز از قبیل استعمال دخانیات، کم‌تحرکی و آلودگی‌های زیست‌محیطی مرتبط است.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۵۰۰ نفر در اثر سرطان می‌میرند، گفت: روزانه تعداد زیادی سلول سرطانی در بدن تولید و توسط سیستم ایمنی بدن از بین می‌روند.

عباسی با اشاره به اینکه نخستین سرطان در استخوان یک فسیل دو میلیون ساله انسانی کشف شده است، گفت: از نظر نوع بیماری، سرطان به تنهایی مقام نخست را دارد و شایع‌ترین علت مرگ و میر است.

وی با تأکید بر اینکه عوامل زیادی موجب می‌شود سلول‌ها دچار نقص ژنی شده و در نهایت تبدیل به سلول سرطانی شوند، مطالبی در مورد عوامل اکتسابی مانند مصرف سیگار و الکل و افزایش سن و عوامل عفونی دارو و عوامل شیمیایی مانند گاز خردل، آرسنیک، بنزن، کروم، نیکل و هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای و عوامل غذایی، اشعه یونیزه، اضافه وزن و سموم بیان کرد.

مدیر عامل کانون سرطان استان همدان سیگار را مهمترین عامل ایجاد سرطان دانست و افزود: سرطان ریه از کشنده‌ترین سرطان‌های شناخته شده است و بر اساس تحقیقات انجام شده، ناظران بی‌گناه افراد سیگاری سه تا چهار برابر شانس ابتلا به سرطان ریه را دارند.

وی با اشاره به اینکه معروف‌ترین عامل عفونی سرطان معده، هلیکوباکترپیلوری است، توضیحاتی در خصوص اثرگذاری ویروس‌های هپاتیت B و C و ویروس پاپیلومای انسانی، ویروس ایشتین بار و ویروس تبخال در بروز سرطان‌ها عنوان کرد.

عباسی با تأکید بر اینکه عفونت و التهاب مزمن در گذر زمان، شانس ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: استفاده از استروژن‌ها و اندروژن‌ها و اضافه وزن شانس ابتلا به سرطان‌های معده، پستان، رحم و کولون را افزایش می‌دهند.

وی اساس تشخیص سرطان را بر اساس نمونه‌برداری از بافت سرطانی دانست و گفت: پس از تشخیص بیماری سرطان باید با استفاده از روش‌های پرتونگاری، آزمایشگاهی و نمونه‌برداری از سایر بافت‌ها میزان گستردگی سرطان مشخص شود.

عباسی با اشاره به اینکه جراحی نقش مهمی در درمان سرطان دارد، گفت: پرتودرمانی، درمان اصلی بیماری‌هایی مانند تومورهای مغز است و با تابانیده شدن در بستر تومور، شانس عود کم می‌شود از طرفی شیمی‌درمانی هم به عنوان درمان اصلی بیماری ازجمله سرطان خون شناخته شده است.

مدیر عامل کانون سرطان استان همدان با بیان اینکه درمان‌های هدفمند از سال ۲۰۰۰ وارد پزشکی شدند، خاطرنشان کرد: سرطان در اثر ۸ تا ۱۰ نقص ژنی رخ می‌دهد و این درمان موجب اصلاح اختلال عملکرد ژن‌ها می‌شود و خون‌رسانی را به تومور مهار می‌کند.

وی در خصوص اثرات انجام روش ایمونوتراپی گفت: بروز سرطان، نتیجه قدرت بقا، تهاجم سلول‌های سرطانی و قدرت سیستم دفاعی بدن است و در این روش، سیستم دفاع بدن تقویت می‌شود.

عباسی، هورمون‌درمانی را از بهترین درمان‌های سرطان خواند و افزود: این روش بیشتر برای درمان سرطان سینه و پروستات استفاده می‌شود.