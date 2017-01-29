به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش «آنان که می اندیشند» با محوریت بررسی و نقد آراء و اندیشه های هانری کربن عصر امروز در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام مرتضی روحانی به عنوان دبیر علمی این همایش اطلاعاتی راجع به برگزاری آن ارائه داد.

وی گفت: «آنان که می اندیشند» مشق فکرت است برای بررسی مواجهه ما و غرب در سایه بررسی آراء اندیشمندان مطرح مغرب زمین و همچنین متفکران صاحب نام ایرانی که سعی در تبیین نسبت صحیح بین ما و غرب داشته اند. از حدود ۶ سال پیش تاکنون همایش هایی در ذیل عنوان یاد شده به بررسی دیدگاه های افرادی چون نیچه، هایدگر، فوکو، فردید، نصر، سیدقطب و... برگزار شده است.

وی افزود: امسال هم در ادامه همان مسیر بنا داریم با موضوع بازخوانی و بررسی آراء هانری کربن به سراغ اندیشمندی برویم که در پی گفتگو با شخصیت های متفکر اسلامی نمونه ای از تبادل فکری و آزاداندیشی فراز کرامت انسانی را به دور از جاهلیت، عصبیت و تنگ نظری ها به نمایش گذاشت و اسباب آشنایی متفکران غربی با اندیشه های عمیق نوپدید اسلامی را فراهم کرد و از سوی دیگر زمینه آشنایی اندیشمندان مسلمان را با معضلات و دغدغه های متفکران مغرب زمین ایجاد نمود. امروز با بازخوانی این الگوی گفتگوی آزاداندیشانه تلاش می کنیم ضمن پاسداشت این مجاهدت ها آزادگی در اندیشه، ژرف نگری در پاسخ به نیازهای حیاتی و دین داری محققانه را که ضرورت فطرت انسان است، مشق نماییم.

دبیر علمی ششمین همایش آنان که می اندیشند در ادامه به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و توضیح داد: اهداف همایش بررسی و نقد آراء و اندیشه های هانری کربن عبارت است از؛ معرفی اندیشه ها و اندیشمندان منتقد گفتمان مسلط در غرب، ترویج روحیه آزاداندیشی و انتقادی نسبت به گفتمان های قالب و ظاهرا موجه، بازیابی نقاط قوت اندیشه اسلامی- ایرانی جذاب، بالقوه و یا بالفعل برای دنیای امروز، نگرش حقیقت جویانه و منتقدانه نسبت به اندیشه های مدرن و یا پسامدرن و اصطیاد نقاط قوت احتمالی و نکات مفید برای انسان مسلمان عدالت طلب معنویت گرا و ترویج گفتمان آزاداندیشی و ارائه نمونه ای عینی و عملی از مواجهه آزادمنشانه افکار.

مدیرمسئول سایت «ترجمان» در خصوص محورهای اصلی و فرعی همایش گفت: «فلسفه تطبیقی و کربن»، «کربن و اندیشه شیعی»، «کربن و فیلسوفان اسلامی- ایرانی»، «کربن و تاریخ» و «کربن و مکاتب فکری دیگر»، از جمله محورهای اصلی این همایش و «معنا و امکان فلسفه تطبیقی»، «موقعیت فلسفه غرب در نسبت با فلسفه اسلامی»، «کربن و مسئله تاریخ»، «فعلیت اندیشه در بستر زمان»، «کربن و مدرنیته» و «کربن و سنت گرایی» از جمله محورهای فرعی این همایش است.

وی در ادامه اضافه کرد: در همایش نام برده قرار است اساتید و صاحب فکرانی چون پازوکی، آیت الله رشاد، طالب زاده، رهدار و فدایی مهربانی حضور داشته باشند و سخنرانی کنند. همچنین دو میهمان خارجی که در خصوص کربن مطالعه و فعالیت داشته اند نیز حضور دارند. ضمنا از مترجمین آثار کربن افرادی چون انشاءالله رحمتی، منوچهر صدوقی سها، محمدمنصور هاشمی و بیژن عبدالکریمی در این همایش حضور دارند. برخی از این میهمانان برای اولین بار است که قرار است درباره شخصیت علمی کربن سخنرانی داشته باشند.

روحانی گفت: وجه تمایز این همایش به نسبت سایر همایش هایی که درباره کربن برگزار شده این است که تلاش کردیم فضای نشست ها علمی باشد و علاوه بر استفاده از اساتید قدیمی سعی کردیم از نسل جوان تر فلسفه هم استفاده کنیم. به همین دلیل می توان گفت این همایش می تواند مبدأ خوبی برای بازخوانی کربن به مثابه متن باشد. به عبارتی مهمترین ویژگی این همایش بررسی دقیق و جزئی هانری کربن و مناسبت او با فضای تفکر معاصر ایران است.

وی در پایان با اشاره به اینکه همایش نام برده روزهای ۳۰ بهمن و اول اسفند برگزار می شود، تصریح کرد: همایش بررسی و نقد آرا و اندیشه های هانری کربن در دو نیمه روز روزهای ۳۰ بهمن و اول اسفند در سالن شهیدی واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود. همچنین تلاش می کنیم مقالات و متن کامل سخنرانی های این دوره از همایش را به همراه متن سخنرانی های ۶ دوره قبلی در قالب یک مجموعه کتاب تهیه و تدوین کنیم و به نمایشگاه کتاب سال بعد برسانیم.

در انتهای این مراسم پوستر همایش رونمایی شد.