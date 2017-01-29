توقیف ۹.۵ میلیارد تومان کالای قاچاق/ جزئیات انهدام دو باند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: به دنبال تشدید طرح های مبارزه با قاچاق کالا در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل و حمایت از تولیدات داخلی فرماندهی انتظامی استان مبارزه قاطعانه ای را در این زمینه از سطح مبادی ورودی، محل تخلیه و دپو و عرضه در بازار آغاز کرد که موفقیت های خوبی نیز به دست آمد.

وی افزود: در دی ماه سال جاری با اجرای طرح های ضربتی و تلاش ماموران این فرماندهی محموله های بزرگ کالای خارجی قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کشف و توقیف شدند.

سردار آقاخانی عنوان داشت: در این رابطه تعداد ۵۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین که اقدام به حمل کالای قاچاق کرده بودند توقیف شدند.

وی از افزایش ۲۱۰ درصدی تعداد پرونده های با ارزش بالای ۱۰ میلیار تومان در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: پرونده های با ارزش بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز ۵۰ درصد و ارزش ریالی کل کشفیات قاچاق کالا دراین مدت نیز ۱۲۵ درصد رشد داشته است.

سردار آقاخانی به تمرکز پلیس استان بر روی پرونده های کلان قاچاق کالا اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از این رویکرد توانستیم دو باند مهم و دانه درشت قاچاق کالا را منهدم کنیم که مطمئناً تاثیر بسزایی در مبارزه با قاچاق خواهد داشت.

این مقام انتظامی، عمده کالاهای قاچاق کشف شده دراین ماه را برنج، سیگار خارجی، البسه، لوازم خانگی ، دارو، لوازم آرایشی - بهداشتی و قطعات یدکی وسایل نقلیه عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت های ما مبارزه با قاچاق کالاهایی است که به سلامت مردم مربوط می شود.

وی از افزایش ۸۸ درصدی پرونده های سلامت کالای قاچاق در دی ماه امسال خبر داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد ،کشف محموله های لوازم آرایشی و بهداشتی ۲۱۸ درصد، دارو ۳۱درصد، چای ۵۶۸درصد و برنج ۲۰۸ درصد افزایش داشت.

سردار آقاخانی اظهار داشت: در ادامه طرح شناسنامه دار کردن انبارهای مجاز و غیر مجاز سطح استان تعداد ۷۰۰ انبار در این ماه شناسایی و برای آنها شناسنامه تنظیم شده و تحت کنترل های ویژه پلیسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: همچنین طرح مقابله با تخلیه و نگهداری کالاهای قاچاق با جدیت در این ماه دنبال شد و تعداد ۱۱ باب انبار که در آن کالاهایی نظیر لاستیک، برنج، قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی قاچاق دپو شده بودند با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

وی با هشدار به کسانی که منازل خود را به محل نگهداری کالاهای قاچاق تبدیل می کنند گفت: پلیس برتمام این مکان ها و حتی دامداری ها، کارخانجات متروکه و ... نظارت دارد و در دی ماه امسال نیز یک باب منزل که در آن کالای قاچاق دپو شده بود شناسایی و با دستور قضائی پلمب شد.