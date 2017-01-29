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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

عامل انتشار شایعه کودک آزاری سریالی دستگیر شد

عامل انتشار شایعه کودک آزاری سریالی دستگیر شد

عامل انتشار شایعه اغفال و کودک آزاری های سریالی شبانه در شهر سرخس از توابع خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس فتا، سرهنگ محسن باقرزاده گفت: در پی انتشار خبری کذب تحت عنوان اغفال و کودک آزاری های سریالی شبانه در شهر سرخس و تشویش اذهان عمومی دستگیری عامل انتشار شایعه در دستور کار پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی و استفاده از مهندسی اجتماعی متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کردند.

سرهنگ باقرزاده تصریح کرد: متهم در مواجهه با مستندات دیجیتالی کشف شده به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی روانه دادسرا شد.

کد مطلب 3890990

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