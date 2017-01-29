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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

فرماندار شهرستان قروه:

فلسفه شهادت و تعالی انسان نهادینه کردن راه شهدا است

فلسفه شهادت و تعالی انسان نهادینه کردن راه شهدا است

قروه- فرماندار قروه وجود شهدا را فرصتی برای وحدت بخشی در جامعه دانست و گفت: فلسفه شهادت و تعالی انسان نهادینه کردن راه شهدا در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست برنامه ریزی تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: فلسفه شهادت و از خود گذشتگی شهدا، نهادینه کردن آن در راستای تعالی انسانی در بعد معنوی است که جایگاه با خدا بودن را نشان می دهد.

به گفته وی پایداری و استقامت نظام جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعاد داخلی و بین المللی مدیون پشتوانه خون شهدایی است که این نهال را آبیاری کردند و کشور را به عنوان پایه و عنصری تأثیرگذار در معادلات بین المللی مطرح کردند.

کولانی تأثیر وجود شهدای گمنام در جامعه را مهم دانست و تصریح کرد: اگر بستر درونی و بیرونی جامعه مهیا شود حضور شهدای گمنام اثرات فرهنگی و فضای معنوی و وحدت و ایمان در جامعه را به همراه خواهند داشت.

کد مطلب 3890991

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