فلسفه شهادت و تعالی انسان نهادینه کردن راه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست برنامه ریزی تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: فلسفه شهادت و از خود گذشتگی شهدا، نهادینه کردن آن در راستای تعالی انسانی در بعد معنوی است که جایگاه با خدا بودن را نشان می دهد.

به گفته وی پایداری و استقامت نظام جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعاد داخلی و بین المللی مدیون پشتوانه خون شهدایی است که این نهال را آبیاری کردند و کشور را به عنوان پایه و عنصری تأثیرگذار در معادلات بین المللی مطرح کردند.

کولانی تأثیر وجود شهدای گمنام در جامعه را مهم دانست و تصریح کرد: اگر بستر درونی و بیرونی جامعه مهیا شود حضور شهدای گمنام اثرات فرهنگی و فضای معنوی و وحدت و ایمان در جامعه را به همراه خواهند داشت.