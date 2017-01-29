  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران جدی گرفته شود

اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران جدی گرفته شود

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران با آموزش عمومی و استفاده از ظرفیت روحانیت در فرهنگ سازی موجب کاهش آسیب های این بخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی روز یکشنبه در همایش «مسافران تنها» که با حضور روحانیون، ائمه جمعه و جماعات در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه گاهی اوقات اهمیت مدیریت بحران را جدی نمی گیریم و صدامات آن را باور نداریم و به همین دلیل در مسائل آمادگی و ایمنی خوب عمل نمی کنیم.

وی افزود: وقتی کشور ما از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تهدید می شود باید خود را آماده مقابله با آسیب های آن کنیم و مهارت لازم را برای این حوادث داشته باشیم.

نعمت اللهی بیان کرد: اگر باور کنیم که حوادث طبیعی همواره ما را تهدید می کند و برای کاهش اسیب های آن اقدام کنیم قادر خواهیم بود مشکلات این بخش را به حداقل برسانیم.

وی به نقش علما و روحانیون در فرهنگ سازی و آموزش مردم اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به آموزه های دینی می توانیم اقدامات خوبی را برای حفظ جان انسان ها بکار گیریم و از هزینه های این موضوع کم کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: آگاهی و اطلاع رسانی به موقع می تواند ضریب ایمنی شهرهای ما را بالابرده و به مدیریت بحران کمک کند.

وی اضافه کرد: آموزش در اقدامات پیشگیرانه مهم است که از آن غافل هستیم و از آنجا که بسیاری از تلفات و خسارات در زمان بحران حادث می شود باید بتوانیم این ضعف خود را نیز جبران کنیم.

حجت الاسلام نعمت الهی گفت: روحانیت در افزایش آگاهی مردم و فرهنگ سازی می تواند نقش مهمی ایفا کند و با نفوذ کلام خود گروههای مختلف جامعه را با پیامدها، تهدیدها، راهکارهای مقابله بیشتر اشنا کرده و به کاهش خسارات کمک کند.

وی بیان کرد: مردم باید در برابر حوادث طبیعی ایمن شوند و آمادگی در برابر زلزله، سیل، آتش سوزی را داشته باشند و در این راه همه باید همت کنند.

حجت الاسلام نعمت الهی اضافه کرد: مشارکت مردم در امدادرسانی در هنگام حوادث و بلایا می تواند در سرعت بخشیدن به تسکین آلام افراد سانحه دیده موثر باشد و این کار زمانی تحقق می یابد که مردم شناخت کافی و آگاهی لازم نسبت به مسائل امدادی را داشته باشند.

وی گفت: کشور ما به لحاظ وضعیت اقلیم و زمین شناسی، همواره در معرض آسیب های ناشی از سوانح طبیعی قرار دارد و باید همواره این تهدید را جدی بگیریم و برای مصون سازی اقدام کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: مدیریت بلایا یکی از مهمترین مسائلی است که باید در طول سال به آن توجه کرد و مردم را نیز با ابعاد آن شنا کرد.

کد مطلب 3890993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها