اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی روز یکشنبه در همایش «مسافران تنها» که با حضور روحانیون، ائمه جمعه و جماعات در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه گاهی اوقات اهمیت مدیریت بحران را جدی نمی گیریم و صدامات آن را باور نداریم و به همین دلیل در مسائل آمادگی و ایمنی خوب عمل نمی کنیم.

وی افزود: وقتی کشور ما از حوادث طبیعی و غیرمترقبه تهدید می شود باید خود را آماده مقابله با آسیب های آن کنیم و مهارت لازم را برای این حوادث داشته باشیم.

نعمت اللهی بیان کرد: اگر باور کنیم که حوادث طبیعی همواره ما را تهدید می کند و برای کاهش اسیب های آن اقدام کنیم قادر خواهیم بود مشکلات این بخش را به حداقل برسانیم.

وی به نقش علما و روحانیون در فرهنگ سازی و آموزش مردم اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به آموزه های دینی می توانیم اقدامات خوبی را برای حفظ جان انسان ها بکار گیریم و از هزینه های این موضوع کم کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: آگاهی و اطلاع رسانی به موقع می تواند ضریب ایمنی شهرهای ما را بالابرده و به مدیریت بحران کمک کند.

وی اضافه کرد: آموزش در اقدامات پیشگیرانه مهم است که از آن غافل هستیم و از آنجا که بسیاری از تلفات و خسارات در زمان بحران حادث می شود باید بتوانیم این ضعف خود را نیز جبران کنیم.

حجت الاسلام نعمت الهی گفت: روحانیت در افزایش آگاهی مردم و فرهنگ سازی می تواند نقش مهمی ایفا کند و با نفوذ کلام خود گروههای مختلف جامعه را با پیامدها، تهدیدها، راهکارهای مقابله بیشتر اشنا کرده و به کاهش خسارات کمک کند.

وی بیان کرد: مردم باید در برابر حوادث طبیعی ایمن شوند و آمادگی در برابر زلزله، سیل، آتش سوزی را داشته باشند و در این راه همه باید همت کنند.

حجت الاسلام نعمت الهی اضافه کرد: مشارکت مردم در امدادرسانی در هنگام حوادث و بلایا می تواند در سرعت بخشیدن به تسکین آلام افراد سانحه دیده موثر باشد و این کار زمانی تحقق می یابد که مردم شناخت کافی و آگاهی لازم نسبت به مسائل امدادی را داشته باشند.

وی گفت: کشور ما به لحاظ وضعیت اقلیم و زمین شناسی، همواره در معرض آسیب های ناشی از سوانح طبیعی قرار دارد و باید همواره این تهدید را جدی بگیریم و برای مصون سازی اقدام کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: مدیریت بلایا یکی از مهمترین مسائلی است که باید در طول سال به آن توجه کرد و مردم را نیز با ابعاد آن شنا کرد.