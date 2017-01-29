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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه خبر داد:

تدفین پیکر مطهر دو تن از شهدای گمنام در دانشگاه آزاد قروه

تدفین پیکر مطهر دو تن از شهدای گمنام در دانشگاه آزاد قروه

قروه- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه از تکیه بر روی طرح های ماندگار فرهنگی خبر داد و گفت: در بهمن ماه سال جاری پیکر دو تن از شهدای گمنام در این دانشگاه تشییع و تدفین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسکری بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست برنامه ریزی تشییع و تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: دانشگاه آزاد از اواخر سال ۹۲ بر روی طرح های ماندگار فرهنگی تکیه کرده و در حال حاضر در سطح استان کردستان تنها واحدی که به صورت جدی ورود پیدا کرده شهرستان قروه بوده است.

به گفته وی یادمان شهدا در دانشگاه آزاد قروه با اعتبار تعیین شده به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و هزینه کرد ۱۳۰ میلیون تومانی تا کنون به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.

عسکری از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای تکمیل یادمان شهدا خبر داد.

وی در خاتمه از تشکیل کمیته های هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تدفین دو تن از شهدای گمنام گفت و این مهم را فرصت و درس بزرگی برای تمامی نسل های آینده به عنوان سرمایه های اجتماعی عنوان کرد.   

کد مطلب 3890995

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