کانون سرطان استان همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاحیه کانون سرطان استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتتاح این کانون با هدف آموزش همگانی مردم و پژوهش به منظور پیشگیری از سرطان شکل گرفت.

عباسی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی همدان برای راه‌اندازی مرکز جامع سرطان گفت: ۱۱ هزار متر زیربنا برای مرکز جامع سرطان در فضای مرکز آموزشی درمانی بعثت در نظر گرفته شده که بخش‌های مختلفی در آن جانمایی شده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از خریداری دستگاه رادیوتراپی برای مرکز جامع سرطان خبر داد و گفت: احداث ساختمان مرکز جامع سرطان به دلیل کمبود منابع و شرایط آب و هوایی آغاز نشده که امید می‌رود تا پایان امسال، آغاز شود.

سعید بشیریان با تأکید بر اینکه باید به افراد مبتلا به سرطان در کمترین زمان ممکن خدمات ارائه شود، گفت: راه‌اندازی مراکز جامع سرطان در مراکز استان مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.