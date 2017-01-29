مشکلات ۳۱۷ واحد تولیدی استان سمنان بررسی شد

بهروز اسودی در خلال چهل و نهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون مشکل ۳۱۷ واحد تولید استان بررسی و برای رفع موانع پیش رو ۷۷۸ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

وی با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات این کارگروه گفت: از ۷۷۸ مصوبه قبلی این کارگروه ۴۷ درصد مربوط به امور بانکی، ۱۷ درصد مربوط به امور زیربنایی، ۱۴ درصد مربوط به امور مالیاتی، ۱۰ درصد مربوط به تامین اجتماعی و مابقی سایر است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان ضمن تشکر از اعضای کارگروه در اجرایی شدن مصوبات تصریح کرد: از ۷۷۸ مصوبه قبلی تاکنون ۳۵۲ مورد اقدام و مابقی در دست اجرا است.

اسودی همچنین از بررسی مشکلات چهار واحد تولیدی استان سمنان در این نشست خبر داد و افزود: در این جلسه مسایل بانکی، زیربنایی و مالیات سه واحد صنعتی و یک واحد کشاورزی بررسی شد.

وی با بیان اینکه تاکنون از بیش از ۹۰ واحد صنعتی دریافت کننده تسهیلات رونق تولید نظارت صورت گرفته است، گفت: در این نشست عملکرد بانک های عامل استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید بررسی و گزارشی از نظارت های صورت گرفته توسط کمیته پایش تسهیلات رونق تولید شد.