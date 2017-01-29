۷۰ طرح عمرانی همزمان با دهه فجر در آستارا به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مظفری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت های این شهرستان مرزنشین پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای نشان دادن عمق توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید به رفع محرومیت ها و نیازهای عمرانی کشور است.

وی با بیان اینکه در افتتاح این طرح ها مردم حضور گسترده ای خواهند داشت و رسالت عمرانی و آبادانی دولت به عنوان یکی از سر رشته های خدمتگزاری ابلاغ می شود، افزود: در استان گیلان و شهرستان مرزی آستارا با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه رشد و توسعه آغاز شد و در این مدت پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های بسیار چشمگیری در زمینه های مختلف ایجاد شده است.

مظفری با اشاره به طرح های عمرانی قابل بهره برداری در دهه فجرسال جاری گفت: برای اجرای این طرح ها که عمدتا در زمینه های اجرای طرح های هادی در روستاها، آب و فاضلاب روستایی و انتقال آب به روستاها، گاز رسانی به سه روستا، بهداشت و درمان، فرهنگی و هنری، ورزشی، جایگاه سی ان جی، شهرداری ها، خدمات و عمران شهری است، ۲۲میلیارد و ۷۲۵میلیون تومان اعتبارهزینه شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان آستارا، گاز رسانی به روستاهای حیران، ونه بین و حاجی امیر و همچنین احداث حوض روان و آسیاب آبی شهرداری آستارا در راستای زیباسازی شهری را از مهمترین پروژه های عمرانی آستارا در دهه فجر سال جاری عنوان کرد.

وی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال های پس از انقلاب را بی نظیر خواند و افزود: در دنیای امروز تمام ملت های ستمدیده از پایداری ملت ایران الگو گرفته و این اصل یکی از ارزش های مهمی است که انقلاب اسلامی برای ملت و دولت ایران به ارمغان آورد.

مظفری خدمت بی منت به مردم و وفاداری به آرمان های انقلاب و شهدا را وظیفه مردم و به خصوص مسئولان دانست وبر تبیین دستاوردهای انقلاب درهر محفلی تاکید کرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۸۶ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان قرار گرفته و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری رشت مرکز استان و در مرز با جمهوری آذربایجان واقع شده است.