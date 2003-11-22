  1. هنر
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۰۲

حضور " جكي چان " در فيلم " پلنگ صورتي" قطعي شد

"جكي چان " هنرپيشه نامدارسينماي هنگ كنگ موافقتش را براي ايفاي نقش درفيلم "پلنگ صورتي" اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه رزمي كاردرفيلم " پلنگ صورتي " با " استيو مارتين " همبازي شده ونقش يك خدمتكاررا بازي مي كند.
هنرپيشه فيلمهاي " ساعت ازدحام " و" ظهرشانگهاي " دراين اثرنقش " برت كواك " رااحيا مي كند وبراي حل كردن معماي قتل مديرتيم فوتبال فرانسه به بازرس مي پيوندد.
ازديگرپروژه هاي اين هنرپيشه مي توان به فيلم " دوردنيا در80 روز" اشاره كرد كه درحال حاضرمراحل پس ازتوليد را پشت سرمي گذارد.
نسخه قديمي فيلم " پلنگ صورتي" ازحضور" پيترسلرز" درنقش اصلي سود مي جست و شاهد ايفاي نقش بازيگراني چون " راجرمور" و" آلن آركين" بود .چهارقسمت ازاين فيلم مهمان سالنهاي سينما شد.شايان ذكراست كه " ايوان رايتمن"، كارگرداني نسخه جديد را برعهده دارد.

 

کد مطلب 38910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها