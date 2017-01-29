امنیت غذایی نیازمند تکنولوژی روز است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست تخصصی ذخایر ژنتیکی و زیستی نمونه های انسانی، توسط انجمن ژنتیک ایران در سالن همایش پدافند غیرعامل کشور با حضور اندیشمندان، متخصصان، اساتید و دانشجویان حوزه زیستی برگزار شد.

در این مراسم، دکتر سردار جلالی، رئیس پدافند غیر عامل کشور، دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک، دکتر ابولحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران حضور داشتند.

تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران در این مراسم به بررسی ابعاد و تنوع ذخایر ژنتیکی کشور پرداخت و گفت : تنوع ژنتیکی یک نعمت خدادادی است.رابطه انسان و طبیعت قدرت طولانی دارد. در سال های اخیر به دلیل بهره برداری غیرهدفمند، طبیعت دستخوش تهدید شده است.

وی خاطر نشان کرد: به موازات بهره برداری، باید برای حفظ و پایداری منابع زیستی همت کرد. ۱۸ تنوع اقلیمی در دنیا وجود دارد، ۱۲ تنوع اقلیمی در کشور وجود دارد. هرکدام از اقلیم ها ظرفیت هایی دارد که به عنوان سرمایه ملی کشور است، به عنوان مثال گیاه مقاوم به شوری به عنوان ظرفیت کشور است.

تولایی خاطر نشان کرد: امنیت غذایی جهان امروز نیازمند بهره مندی از تکنولوژی های روز است و باید به فناوریهای روز دنیا مسلط بود تا این موضوع تحقق یابد؛ بنابراین باید طبق ضوابط کشور و نظارت ارگان های مسئول محصولات غذایی ایمن تولید شود.

وی تاکید کرد: مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی یک سرمایه است و باید تبدیل به اصلش تبدیل شود.

به گفته وی، نمونه های زیستی ما باید شناسایی و شناسنامه دار شود. استفاده از آنالیزهای مولکولی و بهره برداری از آن هاست. میراث ژنتیکی ما مانند الماسی که در کنار خیابان گذاشته شده است که حتما مورد دستبرد قرار می گیرد. پیشگیری از خطر این دستبرد نیازمند همکاری و همدلی همه انجمن ها و مسئولان است.

سردار جلالی در ادامه این مراسم به تشریح نقش این سازمان در زمینه تهدیدات کشور، به ویژه تهدیدات زیستی، به صورت برنامه ریزی شده توسط انسان و تهدیدات غیر انسانی ( طبیعی) پرداخت و افزود: با توجه به اینکه کشور دارای تنوع زیستی بالا در حوزه گیاهی، انسانی، میکروبی و ژنتیکی است لذا باید اهمیت و ارزش هرکدام از آن ها مشخص و طبع آن تهدیدات مربوطه نیز شناسایی شود، تا بتوان اثرات تهدید را کامل از بین برد یا کاهش داد.

در ادامه نشست موضوع ذخایر زیستی و ژنتیکی نمونه های انسانی با حضور دکتر شاهزاده فاضلی ( رئیس شاخه ذخائر ژنتیکی انجمن ژنتیک ایران) ودکتر فرزانه ( مدیر بانک سلولی انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی و عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی) و دکتر سعید آبرون (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول فنی بانک خون بندناف­رویان) و دکتر مهدی حبیبی ( عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.