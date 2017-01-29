بزرگ ترین جراحان فک و صورت جهان به تهران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شریفی با اشاره به حضور پیشکسوتان رشته جراحی دهان، فک و صورت در کنگره پیش رو، گفت: شرکت کنندگان می توانند در حاشیه کنگره از نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی نیز بازدید کنند. همچنین امسال برای نخستین بار متخصصان رشته های پزشکی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و بیهوشی برای تبادل اطلاعات به این کنگره دعوت شده اند چرا که حوزه جراحی دهان، فک و صورت نزدیک ناحیه جمجمه، مغز، چشم ، گوش و حلق و بینی است و همین امر نیازمند ارتباط عمیق برخی از تخصص ها با جراحی دهان، فک و صورت است.

وی افزود: هر سال همزمان با برگزاری کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت دو همایش نیز داریم. امسال نیز هفتمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و پنجمین همایش محققین جوان دهان، فک و صورت، همزمان با کنگره در محل هتل المپیک برگزار می شود.

شریفی ادامه داد: ۱۵ سخنران از کشورهای امریکا، بلژیک، آلمان و هند و ایتالیا، سوئیس، اتریش به کنگره دعوت شده اند اما بیشتر مهمانان از آمریکا خواهند بود. علاوه بر این ۴ تن از بزرگ ترین جراحان فک و صورت دنیا به ایران می آیند.

وی افزود: «الیس» و «لاسکین» از جمله بزرگ ترین و قدیمی ترین جراحان دنیا هستند که تکست بوک و کتاب های مرجع زیادی به رشته تحریر در آورده اند. همچنین پروفسور «ممارتس» از کشور بلژیک که او نیز از بزرگ ترین جراحان فک و صورت اروپا است، سخنرانی خواهد داشت. البته ۵ میهمان ایرانی مقیم خارج از آمریکا، بلژیک و آلمان نیز به کنگره دعوت شده اند.

شریفی با بیان اینکه موضوع جراحی ایمپلنت دهان و دندان از مباحث اصلی کنگره امسال است، گفت: کارگاه های جانبی برای شرکت کننده های کنگره بین المللی جراحی فک، صورت و دهان در نظر گرفته ایم که عمدتا مربوط به ایمپلنت و معرفی سیستم های ایمپلنت مختلف است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ جراحی «زنده» در ایمپلنت در حین کنگره برای شرکت کنندگان آموزش داده می شود، اظهار داشت: جراحی «زنده» برای کسانی که می خواهند روش های جراحی ایمپلنت را ببینند، آموزش داده خواهد شد.

دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره جراحان فک، صورت و دهان در ادامه به وجود کارگاه های اختصاصی برای جراحان دهان، فک و صورت اشاره کرد و افزود: کنگره امسال با شعار « ۳T» که مخفف تکنیک و تکنولوژی و ترند است برگزاری می شود. به عبارتی تلاش کرده ایم محور اصلی موضوعات کنگره در زمینه بکارگیری همزمان تکنولوژی در کنار تکنیک های مختلف جهت درمان بیماران ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه افراد بسیاری در این کنگره ثبت نام کرده اند، افزود: در گروه های هدف این کنکره جراحان دهان، فک و صورت، دندانپزشکان عمومی و سایر تخصص های پزشکی حضور دارند در واقع امسال در کنگره جراحی دهان، فک و صورت در پانل های مختلف گروه های هدف از رشته های مختلف مانند جراحان گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب، چشم پزشکان و متخصصین بیهوشی نیز حضور دارند.

شریفی درباره حضور برخی از گروه های تخصصی پزشکی توضیح داد: همیشه عدم حضور برخی متخصصان پزشکی در کنگره جراحان دهان، فک و صورت بخاطر تبادل اطلاعات احساس می شد چون حوزه جراحی دهان، فک و صورت نزدیک ناحیه جمجمه، مغز، چشم ، گوش و حلق و بینی است از این جهت امسال نگاه ویژه ای به این تخصص های پزشکی شده تا بین این رشته ها پیوند برقرار کنیم.

وی در معرفی رشته جراحی دهان، فک و صورت گفت: این رشته جزو رشته های نوپای تخصصی است ولی با این حال در چند سال گذشته تعداد افرادی که دارای تخصص شده اند، افزوده شده است و حدود ۳۰۰ جراح دهان، فک و صورت در ایران فعالیت می کنند و ۱۰۰ رزیدنت جراحی این رشته در حال تحصیل هستند.

به گفته شریفی، جراحی دهان، فک و صورت شامل درمان بیماران در دو حیطه بیمارستانی و غیر بیمارستانی است. در حیطه غیر بیمارستانی جهت جراحی های دندان عقل، قرارگیری ایمپلنت بصورت تخصصی، جراحی های داخل دهان بدون بیهوشی بکار می رود. در حوزه بیمارستانی نیز جراحان این رشته بیماران تروما و تصادفات که دچار شکستگی ناحیه فک و استخوان های صورت می شوند و همچنین بیماران ناهنجاری ها و مشکلات اسکلتالی فک و صورت درمان می کنند. علاوه بر این جراحان دهان، فک و صورت در درمان سرطان های ناحیه دهان، فک و صورت، جراحی های زیبایی به ویژه جراحی بینی ، درمان شکاف یا کام لب،درمان بازسازی ها و نقایص بعد از تصادفات و درمان ایمپلنت و بازسازی عارضه فک دخالت می کنند. همچنین با یک کار تیمی در درمان اختلالات خواب نیز حضور این جراحان لازم است.

وی تاکید کرد: برگزاری این کنگره آن هم در سطح بین المللی کمک می کند افراد بتوانند با تبادل اطلاعات و دانش برای پیشبرد ارتقای رشته جراحی دهان، فک و صورت استفاده کنند چرا که درباره آخرین یافته های علمی، راهکارها، متدها و تکنولوژی ها در جریان آن بحث و گفتگو می شود.

کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.