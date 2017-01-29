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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

محموله ۳۳هزار لیتری سوخت قاچاق در زرندیه توقیف شد

محموله ۳۳هزار لیتری سوخت قاچاق در زرندیه توقیف شد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده در شهرستان زرندیه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمدرضا روشندل اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه قاطع با قاچاق کالا و سوخت، روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان زرندیه در هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مظنون شده و آن را متوقف کردند.

 فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: مأموران پلیس پس از بازرسی از کامیون مذکور ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از آن کشف کرده و به علت عدم ارائه هر گونه مدرک گمرکی از سوی راننده، کامیون را به پارکینگ منتقل کردند.

روشندل در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.

کد مطلب 3891009

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