محموله ۳۳هزار لیتری سوخت قاچاق در زرندیه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمدرضا روشندل اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه قاطع با قاچاق کالا و سوخت، روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان زرندیه در هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار مظنون شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: مأموران پلیس پس از بازرسی از کامیون مذکور ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از آن کشف کرده و به علت عدم ارائه هر گونه مدرک گمرکی از سوی راننده، کامیون را به پارکینگ منتقل کردند.

روشندل در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.