مطالبات۹۲میلیارد تومانی شرکت برق از مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جانی‌پور ظهر یکشنبه در نشست کمیته وصول مطالبات شرکت برق استان افزود: بیشترین مطالبات شرکت برق استان از مشترکین گچسارانی است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد این مطالبات در گچساران است، گفت: مشترکین گچسارانی ۳۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان به شرکت برق بدهکار هستند.

جانی پور اظهار داشت: شرکت از مشترکین یاسوجی نیز ۲۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان مطالبه دارد.

وی تعداد مشترکین برق استان را ۲۳۰ هزار مشترک عنوان کرد و گفت: مطالبه مردم استان نیز از مشترکین دهدشتی نیز با ۷.۸ درصد معادل هفت میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان است.